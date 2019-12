<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 2.500 logements distribués début 2020</span>

Le chef de la daïra de Sidi bel Abbés, Abdelkader Saâdi, a affirmé que plus de 2.500 logements seront bientôt distribués au premier trimestre de l’an prochain.

Dans le cadre de l’éradication des habitations précaires (ceux qui habitent des taudis ou maisons menaçant ruine et caves de bâtiments), Saadi annonce le chiffre de 1.500 logements qui seront distribués au début 2020. « Il y a un léger retard d’un mois dans l’opération d’aménagement des nouveaux sites. Un retard du au mauvais temps et qui sera rattrapé durant ce mois de décembre et janvier prochain surtout pour l’équipement de ces nouveaux pôles d’habitation en écoles et collèges», précise le chef de la daïra de SBA.

© Ouest Tribune





Après l’éradication de ces points dits ‘noirs’, l’Etat va récupérer ces assiettes estimées entre vingt et trente hectares de terres et qui vont être exploitées au profit de l’agriculture ou pour ériger des bâtiments dans le cadre du programme du logement aidé (LPA). Dans le cadre du logement social, l’interlocuteur annonce mille unités qui seront livrées le mois de mars prochain.

A rappeler que 495 bénéficiaires de logements de diverses formules ont bénéficié, il y a prés de deux semaines, d’actes de propriétés. Dans le cadre du projet AADL, on compte 460 unités de logements restantes du cite d’excellence de 1.500 unités, plus deux mille autres logements (à Tilmouni & Sidi Lahcen) en attente d’être livrés d’ici le mois de février prochain.

M. Bekkar