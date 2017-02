<span style='text-decoration: underline;'>TISSEMSILT</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 2.800 nouveaux postes pédagogiques pour la prochaine rentrée professionnelle</span>

La direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Tissemsilt consacre 2.865 nouveaux postes pédagogiques pour la prochaine rentrée professionnelle du 26 février en cours, a-t-on appris dimanche du directeur du secteur.

Ainsi, 925 postes sont ouverts pour la formation résidentielle, 840 par apprentissage, 80 en formation de passerelles, 215 en cours du soir et 110 en formation dans le cadre de conventions, a indiqué Khaled Belkharoubi. Il a été décidé d’orienter 265 postes en faveur des femmes aux foyers, 215 pour la formation qualifiante, 115 postes pour les détenus des établissements pénitentiaires et 100 autres pour le milieu rural. Par ailleurs, il est prévu l’ouverture, à l’occasion de la rentrée de février, d’un CFPA dans la ville de Bordj Emir Abdelkader doté de 300 places pédagogiques. Cette nouvelle rentrée verra l’ouverture de quatre spécialités portant sur «l’étude et économie de l’eau», «la maintenance des réseaux d’alimentation en eau potable», «la réfection des plaques photovoltaïques» et d’agent d’entretien et de nettoiement en milieu urbain. Ces spécialités ont été proposées dans le cadre du conseil de wilaya du partenariat, composé de représentants de plusieurs secteurs, qui a fixé les besoins du marché de l’emploi dans la région dans des domaines dynamiques à l’instar de l’agriculture, de l’hydraulique, du bâtiment et des travaux publics. Le secteur de la formation professionnelle prévoit la signature de deux accords de coopération avec des investisseurs activant dans le domaine de la pièce détachée de véhicules, des poteaux électriques et du matériel agricole. La wilaya de Tissemsilt dispose de neuf CFPA, d’un institut national spécialisé accueillant, au total, un effectif de 6.092 stagiaires.