<span style='text-decoration: underline;'>L’ANP fait face aux trafiquants de drogue</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 20 quintaux de kif saisis en moins de deux semaines</span>

Une quantité de kif traité s’élevant à 10 quintaux et 50 kilogrammes, a été saisie mardi dernier, par un détachement combiné de l’Armée nationale populaire (ANP) dans la localité frontalière de Béni Ouenif (wilaya de Bechar).

«D ans le cadre de la lutte

contre la criminalité organisée, dans la dynamique des opérations visant à mettre en échec les tentatives de narcotrafic dans notre pays et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement combiné de l’Armée nationale populaire, a saisi le 10 mars 2020, dans la localité frontalière de Béni Ouenif wilaya de Bechar (3ème Région militaire), une grande quantité de kif traité s’élevant à 10 quintaux et 50 kilogrammes», a indiqué hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Dans le même contexte, un autre détachement de l’ANP «a intercepté, en coordination avec les services de la Sûreté nationale à Tlemcen (2e RM), 4 narcotrafiquants en leur possession 9 kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé à Ouargla (4e RM), 3 autres narcotrafiquants en leur possession 2,18 kilogrammes de la même substance, ainsi que 1.126 comprimés psychotropes», note la même source.

A rappeler, qu’en début du mois en cours, la gendarmerie nationale a saisi une quantité importante de drogue, estimée à 11 quintaux et 74 kilogrammes, en provenance des frontières occidentales dans la région de Djenin Bourezek, dans la wilaya de Naama.

«Ce processus vient s’ajouter aux nombreuses opérations qui ont réussi à contrecarrer l’introduction et la promotion de ces toxines dans notre pays, et à confirmer une fois de plus le haut professionnalisme, la vigilance constante et la disponibilité permanente des unités de l’Armée nationale populaire et d’autres services de sécurité pour lutter contre toutes les formes de criminalité organisée», avait indiqué la GN dans un communiqué.

Dans ce sens, lors d’une conférence de presse animée durant la semaine, les services de la Gendarmerie nationale ont indiqué que la lutte contre le trafic de stupéfiants, durant l’année 2019, a permis «la saisie de 44,812 tonnes de kif traité et de 438 143 comprimés de psychotropes».

Durant l’année passée, il a été également question de neutraliser 122 réseaux de trafic de drogue.

Noreddine Oumessaoud