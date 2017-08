<span style='text-decoration: underline;'>Pour le bon déroulement de l’opération de sacrifice des moutons </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 20 vétérinaires sur le terrain</span>

Suite aux instructions du ministère de tutelle et dans le cadre des préparatifs de la fête religieuse de l’Aid el Adha, les services vétérinaires de la wilaya d’Oran, ont désigné plus de 20 vétérinaires pour s’assurer notamment du bon déroulement de l’opération de sacrifice des moutons le jour de l’Aid. A cet effet, ils seront présents sur le terrain au niveau des bureaux d’hygiène et des abattoirs des diverses communes de la wilaya pour superviser cette action afin qu’elle se déroule dans de bonnes conditions d’hygiène pour préserver surtout la santé du consommateur. Rappelons, que tous les services concernés, ont mis à la disposition des vendeurs de cheptels, tous les moyens pour la réussite de la vente de moutons.

Dans le même cadre, il a été signalé que les points de vente désignés officiellement par les services concernés, sont équipés de manière à ce que les citoyens puissent faire leurs achats durant cette période dans des endroits adéquats aménagés de façon à ce que les clients peuvent circuler tranquillement et aisément pour choisir le mouton qu’ils veulent pour le jour «j» et peuvent également demander notamment le certificat vétérinaire du mouton proposé à la vente aux vendeurs.

Bekhaouda Samira