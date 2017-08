<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 200 ha de forêts détruits par les feux depuis juin dernier</span>

Plus de 200 ha de forêts détruits par les feux depuis juin dernier

Plus de 200 hectares de forêts ont été détruits par 14 feux enregistrés depuis juin dernier dans la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris lundi auprès de la direction de la protection civile. Ces incendies ont ravagé 5,95 ha de pin d’Alep, 63,5 ha de maquis, 137,2 ha de broussailles, 2,5 ha d’alfa, 5.073 bottes de foin, 25 sacs de blé et 44 ruches d’abeille, a indiqué, à l’APS, le chef de service prévention, Hadjou Djawad.

Le dernier incendie a été enregistré, par la direction de wilaya de la protection civile, le 5 août au lieu-dit «El Meridjate» dans la commune de Beni Ouarsous (daïra de Remchi), a-t-on fait savoir. La direction de la protection civile de Tlemcen a mobilisé les moyens nécessaires dans le cadre de la lutte contre les feux de forêts, tout en associant des unités de wilayas limitrophes et a tracé un programme dans ce sens s’étendant jusqu’au mois d’octobre prochain, a-t-on ajouté.