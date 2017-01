<span style='text-decoration: underline;'>M’sila</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 200 nouvelles serres-tunnels mises en exploitation en 2016</span>

Plus de 200 nouvelles serres-tunnels ont été mises en exploitation

au cours de l’année 2016 dans la zone sud de la Hodna, a-t-on

appris samedi auprès de la direction des services agricoles (DSA).

Les nouvelles serres sont concentrées pour la plupart, dans des régions

éloignées ou dans d’anciennes exploitations agricoles situées

dans les communes de Boussaâda, Mohamed-Boudiaf à Oued Chaïr,

Bensrour, Zarzour et de Sidi M’hamed, a précisé la même source. Les

services agricoles ont rappelé, dans ce contexte, que le nombre de

serres exploitées a quintuplé en dix ans à travers les différentes régions

de la capitale de la Hodna pour atteindre actuellement les 3000

unités contre les 250 recensées en 2008. La superficie consacrée à la

plasticulture a, pour sa part, considérablement augmenté, passant de

cinq (5) hectares en 2008 à plus de 300 hectares actuellement, a-t-on

encore noté, expliquant cette évolution par «les aides accordées aux

producteurs’’ et «l’accompagnement technique au titre des multiples

campagnes de vulgarisation’’.