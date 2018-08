<span style='text-decoration: underline;'>Exploitation illégale des plages </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 230 affaires traitées depuis le premier juin</span>

Plus de 230 affaires traitées depuis le premier juin

En dépit des mises en garde du ministère de l’Intérieur et des collectivités locales, le procédé des squatteurs de plages persiste.

Pas moins de 230 affaires dont plus de 120 liées à l’exploitation illégale de plages et 50 relatives aux parkings sauvages, ont été traitées par les services de la Gendarmerie nationale. La wilaya d’Oran arrive en tête avec plus de 60 affaires traitées.

À en croire le dernier bilan de la Gendarmerie nationale, 237 affaires dont 125 relatives à l’exploitation illégale des plages, 53 affaires relatives à l’exploitation illégale des parkings, en plus de 59 affaires concernant l’exploitation illégale des colonies de vacances, ont été traitées durant la période s’étalant du 1er juin au 22 juillet dernier, à travers 14 wilayas côtières.

«Le plus grand nombre des 237 affaires traitées par les unités de la Gendarmerie Nationale dans le territoire de leur compétence, a été enregistré à Oran, avec 63 affaires, suivies d’Annaba avec 41 affaires et Tipaza avec 38 affaires» précise le même bilan.

Ces opérations exécutées par les unités de la Gendarmerie Nationale dans le cadre de la sécurisation et contrôle des plages, se sont soldées par la saisie de 1.444 parasols, 828 tables, 2.497 chaises et 38 tentes et l’arrestation de 37 personnes. Mais, malgré les chiffres de la gendarmerie, ces pratiques persistent dans certaines plages.

Depuis le début de la saison estivale, des jeunes désœuvrés, agressifs pour la plupart qui s’autoproclament «gestionnaires de plages», ont pris l’habitude d’accaparer illégalement certaines parties du littoral, ce qui a contribué à créer la pagaille et à gâcher les vacances ou les sorties en mer entre amis ou en famille. Ces derniers, mettent à profit une situation de laisser-aller propre à la période des vacances en raison notamment du départ en congé de la majorité des responsables. Le problème est récurrent. Et c’est pour cette raison que l’Etat a décidé de faire preuve de fermeté. D’ailleurs, dernièrement le tribunal de Cherchell qui a eu la main lourde pour une première dans cette wilaya essentiellement balnéaire qu’est Tipasa. En effet, une peine de deux ans de prison ferme a été prononcée à l’encontre de cinq personnes accusées d’exploiter illégalement la plage d’El Hamdania, en usant de la violence. Les chefs d’accusation retenus contre eux sont «exploitation d’une plage sans autorisation», «violenter des estivants pour leur soustraire de l’argent», «possession d’armes prohibées et constitution d’une bande de malfaiteurs», est-il précisé.

Il est à rappeler enfin, que le N° Vert 10.55, et le site de la pré-plainte «PPGN», restent à la disposition des citoyens pour demander de l’aide, du secours et pour pouvoir informer. En outre, les citoyens peuvent se renseigner sur l’état des routes et ce qui peut y survenir en consultant le site «tariki.dz».

Alger Samir Hamiche