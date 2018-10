<span style='text-decoration: underline;'>60% dans l’ouest du pays </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 25 tonnes de résine de cannabis saisies en 8 mois</span>

Plus de 25 tonnes de résine de cannabis saisies en 8 mois

Il ne passe pas une semaine sans que les services de sécurité ne saisissent d’importantes quantités de différentes drogues à travers plusieurs régions du pays.

Comme à chaque fois, les saisies les plus importantes sont enregistrées au niveau des localités situées à l’Ouest du pays. Cela renseigne, en effet, sur la provenance marocaine des drogues dont le Royaume chérifien est classé parmi les premiers pays producteurs du cannabis au monde.

Ainsi, un nouveau bilan communiqué par l’Office National de Lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT), fait état de la saisie de plus de 25 tonnes de résine de cannabis en Algérie durant les huit premiers mois de l”année 2018. Comme à l’accoutumée, la plus grande quantité a été saisie à l’Ouest du pays. Cette fois-ci, le bilan a indiqué que parmi les 25 tonnes de résine de cannabis, 60,49% ont été saisis dans l’ouest du pays.

Donnant plus de détails et chiffres, le bilan de l’ONLDT a indiqué qu’au total, « 25.111,2 kg de résine de cannabis ont été saisis durant les huit premiers mois de l’année 2018 dont 60,49% dans la région Ouest du pays ». Signalons qu’afin d’établir son rapport, l`Office s’est référé au bilan des services de lutte contre les stupéfiants, à savoir la gendarmerie nationale, la police et les douanes.

En comparaison à l’année écoulée, la même source explique que la quantité de résine de cannabis saisie durant les huit premiers mois de l’année en cours a enregistré une baisse de 34,75% par rapport à la même période de l’année 2017, en raison surtout du renforcement du dispositif sécuritaire aux niveaux des frontières, selon une source proche de l’Office qui relève que malgré cette baisse, les quantités saisies restent encore élevées.

Selon le rapport, 31,95% des quantités saisies ont été enregistrées dans la région Sud du pays, 4,22% dans la région Est et 3,34% dans le Centre du pays, explique-t-on.

Pour ce qui est de types de drogues saisies, le bilan a indiqué que s’agissant des drogues dures, la quantité de cocaïne saisie a «très fortement augmenté», passant de 3.951,4 grammes durant les huit mois de l’année 2017 à 670.225,3 grammes à la même période de 2018, selon le même bilan.

« La quantité d`héroïne saisie, a également augmenté (+13,27%) passant de 985,7 grammes à 1.116,5 grammes durant la même période de référence. Quant aux psychotropes, le bilan relève aussi une hausse de 28,2% des quantités saisies, passant de 746.424 à 957.403 comprimés durant cette même période », a affirmé la même source.

Évoquant le volet concernant les personnes impliquées dans le trafic de drogues et stupéfiants, le bilan de l’ONLDT a indiqué que selon les investigations menées par les services concernés, 33.595 individus ont été interpellés pour des affaires liées à la drogue, en hausse de 30,54%, dont 171 étrangers, selon le même bilan qui fait état de 662 personnes en fuite. « Durant les huit premiers mois de l`année en cours, 26.906 affaires ont été traitées par les services de lutte contre 19.931 affaires à la même période de l’année 2017, soit une augmentation de 34,99% », précise le bilan. Et d’ajouter :

« Sur le total des 26.906 affaires traitées, 6.176 sont liées au trafic illicite de la drogue, 20.706 relatives à la détention et à l`usage de drogue, et 24 affaires liées à la culture de drogues ».

