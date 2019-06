<span style='text-decoration: underline;'>Trois narcotrafiquants interceptés à Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 3 kg de cocaïne saisis</span>

Trois (03) narcotrafiquants en possession d’une importante quantité de drogues, ont été interceptés lundi à Oran par un détachement de l’Armée Nationale Populaire (ANP), en coordination avec les services de la Sûreté Nationale, indique mardi dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN).

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, «un détachement de l’ANP en coordination avec les services de la Sûreté Nationale, a intercepté, le 10 juin 2019 lors d’une opération de qualité menée à Oran/2eRM, trois (03) narcotrafiquants en possession d’une importante quantité de drogues, estimée à (3,280) kilogrammes de cocaïne, (12,94) kilogrammes de kif traité et (59.679) comprimés psychotropes», précise la même source. Dans le même contexte, un détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie Nationale ont appréhendé, à Aïn Defla/1èreRM, trois (03) narcotrafiquants et saisi (87,3) kilogrammes de kif traité et deux (02) véhicules touristiques, est-il ajouté. Par ailleurs, un détachement de l’ANP a saisi, à Tamanrasset / 6eRM, quatre (04) groupes électrogènes et deux (02) marteaux piqueurs, tandis que des Garde-frontières ont intercepté sept (07) immigrants clandestins de différentes, conclut le MDN.