<span style='text-decoration: underline;'>Blida</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 30 fugues d’enfants en six mois</span>

La brigade de protection des catégories sensibles de la sûreté de wilaya de Blida a enregistré 36 fugues d’enfants de leurs domicile familial, durant les six derniers mois de cette année, a-t-on appris, jeudi, auprès de la chargée de la cellule de communication prés ce corps sécuritaire.

«36 cas de disparition d’enfants, âgés entre 6 à 17 ans, enregistrées depuis juin dernier à ce jour, se sont avérées être des fugues volontaires», a indiqué, à l’APS, la commissaire principale Siham Benamara, en marge d’une journée de sensibilisation sur les «risques menaçant la santé mentale et physique de l’enfant mineur». Elle a expliqué que les causes principales à l’origine de ces fugues d’enfants, qui ont «tous été retrouvés et remis à leurs familles sains et saufs», sont dues «à leur peur d’être punis à cause de leur échec scolaire, ou leur privation du téléphone portable et de jeux électroniques». La responsable a, par la même, signalé l’accueil par le même service, de 1.214 appels téléphoniques, sur le numéro vert 104, réservé au signalement de la disparition ou le kidnapping d’enfants. Sur ce total d’appels reçus, 36 étaient relatifs au signalement de disparition d’enfants, «pris en charge dans leur totalité», a-telle assuré, au moment où le reste «concerne des demandes de renseignements notamment», a-t-elle fait savoir. Cette Journée, organise à l’initiative de la sûreté de daïra de Boufarik , en collaboration avec l’établissement public de culture et d’arts , dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des droits de l’enfant, a permis d’informer le public, des enfants scolarisés, sur l’utilité du numéro vert. Une communication, animée à l’occasion, a abordé les risques encourus par l’enfant en sortant de son école, concernant le cycle primaire, avec des conseils pour les éviter (risques).

La manifestation, abritée par l’école primaire «Aroua» de Boufarik, a donné lieu à la présentation d’une pièce théâtrale sur la sécurité routière, parallèlement à la présentation d’un bilan des activités des services sécuritaires relatives à la protection des mineurs, contre la violence et différents fléaux sociaux, outre une visite pédagogique au siège de la sûreté de daïra de Boufarik, ou les élèves ont pris connaissance des différentes missions dévolues à ce corps sécuritaire.