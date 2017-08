<span style='text-decoration: underline;'>Malgré leur baisse, les chiffres restent toujours inquiétants</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 30 tonnes de résine de cannabis saisies en six mois</span>

Même si les quantités ont baissé par rapport au passé, il n’en demeure pas moins que le trafic de drogue dans notre pays reste toujours une source d’inquiétudes majeures pour les pouvoirs publics et pour toute la société.

En effet, pour le seul premier trimestre de cette année 2017, ce sont un peu plus de 30 tonnes de résine de cannabis qui ont été saisies en Algérie selon un bilan de l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT), qui relève une baisse des quantités de substances psychotropes et des drogues saisies.

Cette baisse estimée à 56,53 par rapport à la même période de l’année 2016, est expliquée dans le même rapport par le renforcement du dispositif sécuritaire au niveau des frontières. Un dispositif qui rappelons-le, a permis au pays, notamment dans la région ouest, de faire reculer de manière sensible tous les trafics qui pullulent dans la région. Mais, il reste néanmoins à signaler, que de cette quantité de 30 tonnes de kif, la majorité (81,13%) a transité par les frontières ouest du pays à cause du Maroc qui reste le premier pays producteur de cannabis au monde. D’autre part, le même rapport note que 16,35% des quantités saisies, ont été enregistrés dans la région Sud du pays, 1,49% dans la région Est et 1,03% dans le Centre.

S“agissant des drogues dures, la quantité d“héroïne saisie, a reculé, passant de 1 333,04 grammes au premier semestre de l”année 2016 à 589,55 grammes à la même période de 2017, soit une baisse de 55,77%, selon le même bilan.

Quant à elle, la quantité de cocaïne saisie, a fortement baissé (93,49%) passant de 50 851,86 grammes à 3 312,68 grammes durant la même période de référence.

Quant aux psychotropes, le bilan relève également une légère baisse des quantités saisies, passant de 659.133 à 628.617 comprimés durant cette même période, soit une diminution de 4,63%.

Sur un autre registre et concernant les personnes impliquées dans ce trafic, le rapport de l’ONLDT révèle que les investigations menées par les services concernés, ont enregistré l’implication de 20.067 individus dans ce trafic dont 99 étrangers, soit une hausse de 1,96% par rapport à la même période de 2016. Parmi ces personnes, 347 sont toujours en fuite. Les données de l’Office révèlent également, que parmi les personnes impliquées, 4.203 sont des trafiquants, 11.018 sont des usagers de cannabis, 2.318 des trafiquants de substances psychotropes et 2.359 autres en sont des usagers.

S’agissant des drogues dures, il a été enregistré 72 trafiquants et 19 usagers de cocaïne, ainsi que 31 trafiquants et 22 usagers d’héroïne. Par ailleurs, la même source indique que 15.528 affaires liées à la drogue, ont été traitées contre 15.325 affaires durant la même période de l’année 2016, soit une augmentation de 1,32%. Parmi ces affaires, 3.874 sont liées au trafic illicite de la drogue, 11.639 relatives à la détention et à l’usage de drogues et 15 autres liées à la culture de cannabis.

Nabil.G