<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span> :<br><span style='color:red;'>Plus de 30 vétérinaires mobilisés à travers les marchés de bétail et les abattoirs</span>

Plus de 30 vétérinaires mobilisés à travers les marchés de bétail et les abattoirs

Sidi Bel-Abbès : Plus de 30 vétérinaires mobilisés à travers les marchés de bétail et les abattoirs

L’inspection vétérinaire de la wilaya de Sidi-Bel-Abbès a mobilisé près de 32 vétérinaires afin d’assurer un contrôle sanitaire du bétail au niveau des abattoirs le jour de l’Aïd El Adha, a-ton appris de la direction locale de cette inspection.

La même source a indiqué que ces vétérinaires ont été repartis au niveau des abattoirs ouverts le jour de l’aïd afin de procéder au contrôle sanitaire des moutons sacrifiés. Une permanence est également assurée au niveau des différents bureaux communaux d’hygiène et de santé, en plus de la réquisition d’équipes itinérantes au niveau des quartiers et places publics a-t-on indiqué. Une campagne de sensibilisation a été, parallèlement, organisée par la direction de la santé et de la population sur le thème «un aïd sans kyste hydatique» afin d’éviter la prolifération de cette maladie transmissible à l’homme en prenant toutes les mesures nécessaires en matière de contrôle au niveau des abattoirs.