<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen, Oran et Sétif </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 300 kg de kif traité saisis</span>

Tlemcen, Oran et Sétif : Plus de 300 kg de kif traité saisis

Plus de 300 kilogrammes de kif traité ont été saisis lundi, lors d’opérations distinctes à Tlemcen, Oran et Sétif par des détachements combinés de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué mardi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

«D ans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 07 janvier 2019, trois (03) narcotrafiquants et saisi (304) kilogrammes de kif traité lors d’opérations distinctes à Tlemcen, Oran (2e Région militaire) et Sétif (5e RM)», a précisé le MDN. Par ailleurs, un détachement de l’ANP a déjoué, à El Oued (4e RM), une tentative de contrebande d’une importante quantité de médicaments s’élevant à 10.752 boites, tandis que des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale ont mis en échec des tentatives d’émigration clandestine de 51 personnes à Oran, Aïn Témouchent et Tlemcen (2e RM), a-t-on ajouté.