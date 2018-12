<span style='text-decoration: underline;'>Fêtes de fin d’année à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 3000 policiers mobilisés</span>

Plus de 3000 policiers seront mobilisés pour sécuriser les fêtes de fin d’année à Oran, a-t-on appris hier auprès de la sûreté de la wilaya.

En effet, nombre de visiteurs venus des wilayas limitrophes sont attendus à Oran pour passer les fêtes de fin d’année dans la capitale de l’Ouest qui dispose de tous les atouts touristiques pour ce genre d’événements.

Ces fêtes de fin d’années coïncident également avec les vacances d’hiver, ce qui va créer un grand encombrement de circulation au niveau des tronçons routiers, surtout ceux du centre ville et de la corniche. Pour cela, la sûreté de la wilaya d’Oran va mobiliser tous les moyens humains et matériels nécessaires. Dans ce cadre, plus de 3000 policiers seront mobilisés. Ces policiers seront sur le terrain en civil et en tenue réglementaire.

Il s’agit de policiers des différents services de la police judicaire ; la sureté publique, les brigades d’intervention rapide, les brigades de recherches et d’investigation afin d’assurer une couverture sécuritaire au niveau des endroits qui enregistrent un flux important des citoyens, notamment les places publics, ainsi que d’assurer la fluidité de la circulation routière.

Notons que ces mesures de sécurité entrent dans le cadre du plan sécuritaire mis en place par la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) en prévision de ces fêtes.

Notons que la sûreté de la wilaya d’Oran a effectué, ces derniers jours ci,une opération de police en prévision des fêtes de fin d’années, pas moins de 100 policiers de la police judicaire et ceux de la brigade d’intervention rapide ont participé à cette opération qui a ciblé plusieurs endroits du centre ville notamment la place du 01 novembre, Sidi El Houari, St-Pierre et Gambetta.

Fethi Mohamed