<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 32 quintaux de café de qualité douteuse saisis</span>

Dans l’atmosphère de fin d’été alourdie par les informations sur l’épidémie du choléra et ces rumeurs en tout genre, personne n’a la tête à la rentrée politique. Pourtant dans moins d’une semaine, s’ouvrira la cession parlementaire 2018/2019. Les députés, anciens et nouveaux, sont sans doute impatients de retrouver l’hémicycle et débattre des projets de lois censés mettre le pays sur la voie de la démocratie. Et pour cause, l’opinion publique attend avec au moins la même impatience, de voir ce que donnera la très attendue loi sur les collectivités locales censée donner des prérogatives aux citoyens dans la gestion de leur commune. Il y aussi le non moins fameux règlement intérieur de l’APN dont on attend une plus grande «respiration» politique dans l’hémicycle, avec, là aussi, quelques prérogatives pour les partis de l’opposition représentés au parlement. Ce sont là, les deux principaux textes, avec la loi de Finances 2019 qui donneront le ton à la rentrée politique. Il reste que si tout cela est peut être vrai, il y a lieu de relever que l’Assemblée populaire nationale présentée comme l’un des piliers du système politique nationale, au sens noble du terme, donne l’impression d’être plutôt somnolente et en attente d’instructions d’en haut pour bouger le petit doigt. C’est peut être dur comme constat mais il est clair que les deux premières années de l’actuelle législature ont montré que l’institution n’avait que peu de contenance, tellement l’institution élue sur laquelle sont censées reposer toutes les réformes politiques futures, était quasiment absente des débats. En réalité, il n’y a point de débat pour la simple raison que l’un des acteurs majeur dudit débat a choisi de rester silencieux, en se cachant derrière les vacances parlementaires. Il est vrai, cependant, que traditionnellement le pouvoir législatif opère en réaction à l’exécutif. Ce dernier est aussi en faute sur la question de l’approfondissement, à proprement parler, des réformes. Le retard dans la confection de deux importantes lois citées plus haut et l’absence de toute velléité de débats avec la société civile sur ce sujet précisément amènent à penser que le gouvernement aussi est en grande partie responsable de la situation. Mais cela n’excuse pas le Parlement dont l’une des missions essentielles est de susciter le débat avec les acteurs de la société. Durant tout l’été et à quelques jours de l’ouverture de la prochaine session, force est de constater que rien de tout cela n’a été fait. La question s’impose : à quoi sert l’APN ?

