<span style='text-decoration: underline;'>Opérations menées aux aéroports d’Oran et de Constantine </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 364.000 euros saisis</span>

Opérations menées aux aéroports d’Oran et de Constantine : Plus de 364.000 euros saisis

Les tentatives de transfert illicite de devises sont devenues monnaie courante ces dernières semaines où plusieurs cas ont été enregistrés au niveau de plusieurs aéroports du pays.

Hier encore, deux autres tentatives de transfert illicite de devises ont été déjouées par les services de sécurité.

En effet, les éléments de la police des Frontières, opérant à l’Aéroport international Ahmed Benbella d’Oran ainsi que celui de Mohamed Boudiaf de Constantine ont saisi 364.150 euros.

Selon un communiqué émanant de la Direction Générale de la Sûreté nationale (DGSN), rendu public hier, des passagers ont tenté de faire sortir frauduleusement cette somme en devise du territoire national. La même source a fait savoir que la somme en question n’a pas été déclarée par les passagers lors des formalités nécessaires avant chaque embarquement. Cette procédure n’a pas été effectuée puisque le montant en devises qui s’élève à plus de 346.000 euros était dissimulé dans les affaires des passagers

Le communiqué de la DGSN a indiqué que le non-respect de la procédure douanière est considéré comme étant une infraction à la législation de changes.

Par ailleurs, le communiqué de la DGSN a affirmé que « la première saisie a été effectuée par les éléments de la police des Frontières, opérant à l’Aéroport international « Ahmed Benbella » où ils ont pu intercepter la somme de 56.900 euros sur un passager en partance vers l’étranger », détaille la même source.

Le communiqué a indiqué aussi que la deuxième saisie de devises a été effectuée au niveau de l’Aéroport international « Mohamed Boudiaf » de Constantine. « Une somme de 307.250 euros a été saisie ».

Il convient de rappeler que les services des Douanes en coordination avec les éléments de la Police des frontières de l’aéroport d’Alger ont opéré le 3 septembre dernier une opération de qualité consistant en la saisie d’une somme de 1,45 million d’euros, a indiqué un communiqué de la Direction Générale des Douanes.

Les services des Douanes en coordination avec ceux de la Police des frontières de l’aéroport international Houari Boumediene (Alger) ont opéré, dimanche (2 septembre) aux environs de 04H30, une opération de qualité consistant en la saisie d’une somme de 1,45 million d’euros, a indiqué un communiqué de la Direction Générale des Douanes. « Cette saisie fait suite de l’interpellation d’un voyageur, âgé de 35 ans et commerçant de son état, qui s’apprêtait à embarquer vers Istanbul (Turquie) à bord du vol TK0652 C », précise le communiqué qui ajoute que « la fouille minutieuse des bagages du mis en cause a donné lieu à la découverte de la somme d’argent soigneusement dissimulée », détaille-t-on.

Il est à signaler aussi que les services des Douanes de l’aéroport d’Alger ont enregistré, depuis le début de l’année en cours et jusqu’au 2 septembre, 21 infractions liées au trafic de devises permettant la saisi de 286.635 dollars américains, 1.613.790 euros et 17.750 livres sterlings ». Il ne passe pas une semaine sans que les douaniers ou les éléments de la PAF ne procèdent à des opérations de saisies de devises.

Alger: Samir Hamiche