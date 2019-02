<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté de wilaya d’Alger </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 3700 individus arrêtés durant le mois de janvier</span>

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté durant le mois de janvier écoulé, plus de 3700 individus impliqués dans des affaires criminelles liées à la détention et à la consommation de drogues et de comprimés psychotropes ainsi qu’au port d’armes blanches prohibées.

Selon le bilan mensuel de la Sûreté de wilaya d’Alger, il a été question de traiter, durant le premier mois de l’année en cours, plus de 3200 affaires, ayant permis l’arrestation de 3726 individus. Ces derniers, souligne-t-on, ont été présentés devant les juridictions compétentes pour leur implication dans diverses affaires criminelles, liées à la possession et à la consommation de drogues et de psychotropes, au port d’armes blanches prohibées, à l’atteinte aux biens et personnes, en sus de délits et crimes contre la famille, d’affaires liées aux mœurs et contre les biens publics, et des affaires liées aux crimes économiques et financiers.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, les mêmes services ont traité près de 1500 affaires ayant permis l’arrestation de plus de 1680 individus, avec la saisie de 4.327 kg de cannabis, plus de 8400 comprimés psychotropes, 8,78 g de cocaïne, 18.18 g d’héroïne et 321.6 g d’opium, précise la même source. S’agissant des activités de la police, les forces de police ont mené durant le même mois, 214 opérations de contrôle d’activités commerciales réglementées où il a été procédé à l’exécution de 20 décisions de fermeture ordonnées par les autorités compétentes, conclut le document.

Par ailleurs, les brigades anti-criminalité de la sûreté nationale ont traité durant le mois de janvier 12 affaires relevant du droit pénal liées essentiellement à des homicides volontaires et arrêté 28 suspects dont 12 auteurs principaux et 16 complices ayant été déférés devant les autorités judiciaires territorialement compétentes. Concernant les homicides volontaires, « les investigations menées par la police judiciaire, en coordination avec les équipes de la police scientifique et technique, ont permis d’élucider 8 crimes sur un total de 10, ayant mené à l’arrestation de 17 suspects, ayant été tous déférés devant les autorités judiciaires territorialement compétentes, en vertu de dossiers pénaux motivés par des preuves indéniables », ajoute le même communiqué. D’autre part, les homicides volontaires enregistrés en janvier dernier sont dus essentiellement à « des disputes et des provocations », a précisé la même source, ajoutant qu’ils ont été traités grâce aux efforts des services de la police qui vont se référer aux preuves scientifiques et à l’examen des différents indices et empreintes, prélevés avec une grande maîtrise sur la scène du crime.

Alger: Noreddine Oumessaoud