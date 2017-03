<span style='text-decoration: underline;'>Visa France</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 400 000 visas accordés au Algériens en 2016</span>

Plus de 400 000 visas accordés au Algériens en 2016

Suite à la parution dans différents journaux de plusieurs articles véhiculant des informations inexactes ou parcellaires, l’ambassade de France en Algérie, tient à préciser que sa politique en matière d’attribution des visas Schengen de court séjour n’a pas été modifiée.

Alger: Wahida Oumessaoud

C’est en effet, la précision de l’ambassade de France dans un communiqué rendu public jeudi matin. «Les demandes sont instruites en conformité avec les règles du code des visas Schengen actuellement en vigueur», précise l’ambassade de France.

Le communiqué rappelle que des efforts importants ont été consentis pour la délivrance de visas au cours de ces dernières années. Au total, en 2016, les trois Consulats généraux d’Alger, d’Oran et d’Annaba, précise l’ambassade, ont instruit près de 600.000 dossiers de visas et délivré près de 410.000 visas aux demandeurs algériens. Pour mémoire, les chiffres des visas délivrés s’élevaient à 210.000 en 2012 et à 330.000 en 2014, soit un quasi-doublement en l’espace de 4 ans précise-t-on.

A noter que plusieurs médias algériens avaient indiqué la semaine passée, que «la France va mettre en place un nouveau dispositif dans l’objectif de faciliter les démarches d’immigration et d’installation dans l’Hexagone pour les ressortissants étrangers». Selon les mêmes médias, la France va mettre en place dès ce printemps, le «French Tech Visa», pour attirer les jeunes étudiants et entrepreneurs étrangers et les aider à s’installer sur son sol.