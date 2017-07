<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 400 policiers mobilisés dans le cadre du dispositif estival de la DGSN</span>

Plus de quatre cents policiers ont été mobilisés par la sûreté de wilaya de Tlemcen, au titre du dispositif préventif estival décidé par la DGSN au niveau des deux plages de compétence de la police, apprend-on, mercredi, de la cellule de communication de ce corps constitué.

Il s’agit des plages autorisées à la baignade de Marsa Ben M’hidi (341 policiers) et de Tafsout (104) relevant de la daïra de Honaine, où l’ensemble des mesures devant contribuer à assurer un bon séjour aux estivants ont été prises sur place, juste après la célébration de l’Aïd El Fitr, indique-t-on de même source. Plusieurs formations de police, composées de différents services et grades de la sûreté de wilaya, ont été affectées sur les lieux pour assurer la prévention et la sécurité des citoyens et des familles, ainsi que la facilitation de la circulation routière. Des barrages permanents de contrôle routiers et de protection de zones dites sensibles, sont dressés, notamment, au niveau de la route nationale reliant la daïra de Bab El Assa à celle de Marsa Ben M’hidi, ajoute-t-on, précisant que depuis l’ouverture du dédoublement Maghnia-Marsa Ben M’hidi une meilleure fluidité de la circulation routière est relevée. Des patrouilles de la police des plages sillonnent ces deux sites très prisés de la côte de Tlemcen, surtout Marsa Ben M’hidi, qui accueille, à elle seule, près de six millions d’estivants, indique-t-on encore, ajoutant que des policiers en tenue civile assurent le bien-être des estivants, entre autres, au niveau des places publiques, des cafés, des crèmeries et autres endroits.

L’absence de parkings à étages, notamment, à Marsa Ben M’hidi, d’où les stationnements anarchiques, gène considérablement l’action de la police surtout au moment des grandes affluences, a-t-on relevé sur place. Sur le plan de la prévention et de la sensibilisation, des chapiteaux sont dressés sur les lieux pour la distribution de dépliants et des cours de conduite destinés aux enfants.