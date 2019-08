<span style='text-decoration: underline;'>Une saison estivale meurtrière</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 480 décès dans des accidents de la circulation et par noyade</span>

Plus de 480 décès dans des accidents de la circulation et par noyade

Plus de 470 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la route ou par noyade depuis le premier juin.

Selon un bilan de la Direction générale de la Protection civile, 344 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la circulation routière durant la période s’étalant entre le premier juin et le premier août. En tout, 11.000 accidents de la route ont été signalés. D’autre part, plus de 12.500 personnes ont été blessées dans ces accidents. Par ailleurs, le nombre d’interventions liées aux accidents de la circulation, s’élève à plus de 30.000 interventions.

A l’origine de tous ces accidents, les services de la Protection civile évoquent en premier lieu, l’excès de vitesse. Le non-respect du code de la route intervient en seconde position. On cite également la fatigue qui provoque la baisse de vigilance des conducteurs. Mais, la qualité des routes (nationales et autoroute), est loin d’être un élément positif dans la lutte contre ce fléau. Plusieurs accidents ont eu lieu à cause de l’absence d’indications pour annoncer des travaux.

Par ailleurs, le bilan de la Protection civile recense plus de 132 décès en mer, barrages et retenues d’eau. Dans le détail, 78 personnes ont trouvé la mort par noyade dans les plages de 14 wilayas côtières. 24 individus ont péri dans des plages surveillées dont 12 noyés en dehors des horaires de surveillance, alors que 54 autres individus sont décédés au niveau de plages interdites à la baignade, donc, sans surveillance.

Dans le même contexte, 41.355 interventions ont été effectuées durant la période considérée, dans le cadre du dispositif de surveillance des plages mis en place par la Protection civile au niveau des 14 wilayas côtières, ayant permis de sauver plus de 28.341 personnes de la noyade. Aussi, une attention particulière doit être accordée aux noyades dans les plans d’eau (barrages, oueds, lacs, mares, retenues collinaires, piscines et bassins), où la Protection civile a enregistré 54 décès. 12 cas de noyade ont été enregistrés dans des barrages, 3 dans des oueds, 13 dans des mares, 18 dans des retenues collinaires, 1 dans les lacs et 7 dans des bassins et des piscines».

Noreddine Oumessaoud