<span style='text-decoration: underline;'>Batna</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 50 cas de brucellose enregistrés depuis le début de l’année</span>

Cinquante un (51) cas de brucellose ont été enregistrés parmi le cheptel bovin dans la wilaya de Batna, depuis le début de l’année en cours, a-t-on appris mercredi, auprès de la direction des services agricoles (DSA).

L’inspectrice vétérinaire à la DSA, Farida Brahimi a précisé à l’APS que 42 vaches touchées par cette maladie ont été abattues soulignant que 20 foyers de maladies parmi les sites d’élevage bovin ont été recensés dans la wilaya. L’opération du diagnostic et d’examen a ciblé 95 bâtiments d’élevage bovin répartis sur les différentes communes de la wilaya, totalisant 803 têtes bovines sur prés de 50.000 bovins dénombrés dans cette région, selon la même responsable. Les services vétérinaires veillent «d’une manière régulière» à travers les sorties sur terrain à la sensibilisation des éleveurs à la préservation de leur bétail et à prendre les mesures nécessaires pour prévenir cette maladie à travers notamment l’élimination des vaches infectées par l’abatage sanitaire, a-t-elle indiqué.

L’année 2016 a été marquée dans la wilaya de Batna par le diagnostic et l’examen de 1.091 bovins relevant de 118 sites d’élevage où selon des analyses effectuées parmi des échantillons, 31 cas de brucellose ont été recensés dans 15 foyers, a-t-elle rappelé, notant que 30 vaches avaient été éliminées.

Pas moins de 91.711 têtes de cheptel entre ovin et caprin avaient fait l’objet d’une opération de vaccination dans la wilaya, durant la période allant entre le 11 octobre 2016 et 16 mai 2017, dans le cadre du programme national de lutte contre cette maladie, ont signalé les services de l’inspection vétérinaire.

Entre le mois de juillet dernier et août en cours, sur les 77 caprins examinés, les vétérinaires ont confirmé des cas de brucellose pour 33 têtes, a encore ajouté Mme Brahimi.

Par ailleurs, quarante quatre(44) cas de brucellose humaine ont été enregistrés durant les six premiers mois de l’année 2017 dans la wilaya de Batna, a précisé dans ce contexte à l’APS le chef du service de prévention à la direction de la santé et de la population (DSP), Abdelhafid Sedouk. Le même responsable a souligné qu’en 2016, 67 cas ont été recensés détaillant que ces cas ont été pris en charge à travers les établissements de santé de la wilaya.