<span style='text-decoration: underline;'>Clôture de la 25ème foire de la production nationale</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 500 000 personnes ont visité le Salon</span>

Le ministre de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche, a indiqué que la production nationale connaît ces derniers temps, un développement considérable.

Alger: Wahida Oumessaoud

Ce développement, souligne le ministre, a été encouragé et promu par les différents plans du gouvernement. Aujourd’hui, l’entreprise algérienne est au cœur du développement de l’économie nationale.

D’ailleurs, les produits algériens, souligne le ministre, sont exportés vers toutes les destinations du monde.

Quant à lui, le directeur général de la Safex Tayeb Zitouni, a estimé que la Foire de la production nationale est un événement car elle vise notamment, la promotion de l’investissement local et la protection de l’économie nationale. «La 25ème Foire de la production nationale se tient cette année dans un contexte marqué par la volonté du gouvernement de garantir la réussite du nouveau modèle de croissance économique dont l’objectif principal est d’encourager l’investissement public et privé afin de préserver l’économie nationale» explique le DG de la Safex.

Pour ce dernier, cette 25ème édition a connu une hausse de 20% en matière de participation. «Plus de 15 000 participants professionnels ont visité ce Salon et plus de 500 000 visiteurs» a-t-il dit avant d’ajouter qu’à l’époque ce Salon a été une façade de représentation commerciale des produits étrangers, aujourd’hui nous nous voyons la majorité des produits exposés fabriqués localement». Cette édition, rappelle M. Zitouni, est marquée par la présence pour la première fois, du ministère de la Défense nationale à travers la participation de 16 unités de production telles celles de la mécanique, des textiles et de la construction navale.

Sept secteurs d’activités sont représentés à cette deuxième plus grande manifestation économique qu’abrite le Palais des expositions après la Foire internationale d’Alger. Il s’agit de l’industrie chimique et pétrochimique, de l’agroalimentaire, des travaux publics, des services, de l’industrie manufacturière, de l’industrie électrique, électronique et électroménager et de l’industrie militaire.