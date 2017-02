<span style='text-decoration: underline;'>Equipe nationale</span>:<br><span style='color:red;'>Paul Put pas intéressé par le poste de sélectionneur</span>

L’entraîneur belge de l’USM Alger (Ligue 1 algérienne de football) Paul Put n’a pas l’intention de postuler au poste de sélectionneur de l’équipe algérienne et succéder à son compatriote Georges Leekens, démissionnaire à l’issue de l’élimination des Verts au premier tour à la Coupe d’Afrique des nations CAN-2017 au Gabon.

«Je ne serai pas candidat pour le poste de sélectionneur d’Algérie. Je ne postulerai pas à ce poste», a déclaré Paul Put mercredi dans une conférence de presse animée au stade Omar Hamadi de Bologhine (Alger). L’ancien sélectionneur du Burkina Faso, finaliste malheureux de la CAN 2013 en Afrique du Sud, est quelque peu déçu du niveau technique de la CAN 2017. «On a eu beaucoup de duels, beaucoup de présences sur le deuxième ballon. Les plus forts sont ceux qui s’imposent sur le deuxième ballon et ceux qui encaissent moins de buts. Pour pouvoir aller loin dans un tournoi pareil, il ne faut pas encaisser trop de buts et il faut être très efficace devant», a ajouté le technicien Belge, «ravi» de voir le Burkina Faso atteindre les demi-finales de la CAN-2017 prévue mercredi soir face à l’Egypte à Libreville (20h00). Paul Put avait été désigné à la tête de l’encadrement technique de l’USMA en octobre dernier en remplacement du Français Jean-Michel Cavalli.