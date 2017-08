<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 500 cavaliers à la fête annuelle de Sidi Ladjel</span>

La contrée de Oued EL Kheir a vécu durant deux jours, mercredi et jeudi derniers une effervescence particulière populaire à l’occasion de la fête annuelle du Ouali Salah Sidi Ladjel qui a vécu au septième siècle hégirien.

Ainsi, des milliers de personnes venues de la région de Mostaganem et d’autres wilayas, ont assisté à cette fête. Dans la cour du mausolée dudit Ouali, des dizaines de taleb (apprenants du Coran), récitaient à haute voix des sourates du livre Saint à quelques deux centres du mausolée, plus de cinq cents cavaliers vêtus de l’habit traditionnel et portant chacun un fusil, jouaient à tour de rôle par groupes de six ou huit une fantasia, rappelant l’épopée de l’Emir Abdelkader. Le soir, des chanteurs bédouis, accompagnés de flûtistes et de berrahs, avaient accentué l’air de fête. Dans des tentes dressées pour la circonstance, les visiteurs étaient conviés aux repas du midi et du soir. Ce genre de fêtes qui a sauvegardé avec d’autres traditions la personnalité du peuple algérien durant l’occupation coloniale, continue aujourd’hui à renforcer les liens de fraternité entre les Algériens.

Charef.N