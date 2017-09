<span style='text-decoration: underline;'>Constantine </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 52 000 élèves ont présenté des caries dentaires durant l’année scolaire 2016-2017</span>

Les unités de dépistage et de suivi en milieu scolaire (UDS) de la wilaya de Constantine ont recensé 52 141 élèves présentant des caries dentaires dans les trois paliers de l’éducation nationale, durant l’exercice 2016-2017, a-t-on appris, mardi, auprès des services de la direction locale de la santé (DSP).

Selon les responsables du service de prévention, ces 52 141 élèves sont enregistrés sur un effectif de 103 628 élèves examinés au niveau des classes cibles à savoir, le préscolaire, les 1ère, 2 ème et 4 ème années primaire, la 2 ème année moyenne et la 1 ère année secondaire, soit un effectif global de 104 921 apprenants. Les mêmes responsables ont également fait état d’un taux de dépistage estimé à 99% durant l’année scolaire écoulée où 7 163 élèves présentant une gingivite (gencive rouge, gonflée et qui saigne lors du brossage) et 5401 ayant du tartre (plaque dentaire minéralisée, ne pouvant pas être éliminé par le brossage) ont été recensés. Les résultats du dépistage mené, au cours de l’automne dernier, ont ainsi mis en évidence que plus de la moitié de l’effectif examiné présentait des caries dentaires, signe, a-t-on indiqué, d’une «mauvaise hygiène bucco-dentaire associée à une forte consommation de friandises», et ce, essentiellement dans le cycle primaire. Pour lutter contre la carie dentaire chez les enfants, qui représente la pathologie la plus répandue en milieu scolaire, un programme ministériel a été mis en place, a-t-on précisé, pour sensibiliser les élèves à adopter une meilleure hygiène bucco-dentaire, grâce à un brossage régulier des dents notamment, afin de réduire la prévalence carieuse chez les enfants. Selon plusieurs dentistes interrogés par l’APS, au sujet de la prévalence de la carie dentaire en milieu scolaire, «il y a parmi les élèves présentant des caries ceux qui ne se brossent généralement pas bien les dents, ceux qui ne le font pas régulièrement, mais aussi ceux qui ne se brossent jamais les dents», relevant, à cet effet, le «rôle primordial» de la sensibilisation en milieu scolaire et familial. Ces mêmes dentistes évoquent, par ailleurs, «les effets néfastes de la consommation excessive de friandises et de douceurs», mettant l’accent sur «la contribution des parents qui concourent à cette situation, à défaut de limiter certaines habitudes alimentaires nuisibles pour la santé bucco-dentaire des enfants», d’où l’augmentation, selon eux, du nombre de caries allant crescendo d’année en année notamment. A noter, à ce propos, que 40 381 élèves présentaient des caries dentaires en 2012 sur un total de 104 438 élèves examinés au niveau des établissements scolaires de la wilaya de Constantine, alors que 7 959 souffraient de gingivite et 6 867 avaient du tartre dentaire.