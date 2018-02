<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 6.180 placements de demandeurs d’emploi en 2017</span>

Plus de 6.180 placements de demandeurs d’emploi ont été effectués en 2017 dans la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM-Mostaganem). Le directeur local de l’agence de l’emploi, Mohamed Dahou, a indiqué à l’APS que 81 % de ces placements ont été effectués dans le cadre des contrats de travail classiques à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI).

Cette dernière formule a concerné 5.034 placements. Le responsable a précisé que durant la même période il a été procédé au recrutement de 602 demandeurs d’emploi dans le cadre des contrats de travail soutenus et 548 autres dans le cadre du dispositif d’assistance à l’insertion professionnelle (DIAP).

Il a justifié ce bilan positif par le recours aux services d’inscription à distance adoptés par l’ANEM pour rapprocher les jeunes des agences locales et faciliter le rôle d’intermédiaire de l’agence entre les parties liées au monde du travail, en plus de la précision, de la transparence et de la célérité qu’offre le système intermédiaire.

Concernant la répartition par secteur de ces placements, le secteur du BTP a offert 2.009 postes, suivi de celui des services (1.512), de l’industrie (1.240), du secteur agricole (273) et autres. Le secteur privé a assuré plus de 62% des opérations de recrutement en 2017, suivi du secteur public (24%) et les entreprises étrangères ont recruté les 14% des personnels recrutés restants. Par ailleurs, l’ANEM de Mostaganem a organisé, au cours de la même période, 106 ateliers pour les jeunes sur les techniques de recherche d’emploi.

Ses agents ont visité 522 entreprises économiques dans le cadre de la recherche et prospection d’offres d’emploi. Enfin, durant l’année dernière, l’agence a enregistré quelque 35.665 demandes d’emploi et 7.636 offres au niveau de ses quatre agences locales de Mostaganem centre, Mazaghran, Ain Tédlèls et Sidi Ali.