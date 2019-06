<span style='text-decoration: underline;'>Assurer la permanence durant l’Aïd El Fitr </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 60.000 commerçants réquisitionnés</span>

Plus de 60.000 commerçants réquisitionnés

Assurer la permanence durant l’Aïd El Fitr : Plus de 60.000 commerçants réquisitionnés

Afin de garantir une activité commerciale normale durant les journées de l’Aïd El Fitr, le ministère du Commerce a annoncé d’ors et déjà avoir pris les mesures nécessaires.

La permanence des commerçants, pharmaciens et d’autres opérateurs économiques, durant les fêtes religieuses et nationales constitue souvent un casse-tête pour les autorités qui trouvent du mal pour que ces professionnels assurent la permanence et ne baissent pas les rideaux de leurs boutiques durant cette période.

Pour cette année, le ministère du Commerce a pris les devants en annonçant une forte mobilisation des commerçants pour assurer la permanence à travers tout le territoire national. L’enjeu est d’éviter la reproduction des épisodes qu’on a l’habitude de voir presque à chaque occasion, et plus particulièrement durant les fêtes religieuses et nationales.

Ainsi, dans un communiqué rendu public jeudi dernier, le ministère du Commerce a annoncé qu’un total de 60.362 commerçants seront réquisitionnés pour assurer la permanence de l’Aïd El Fitr.

Le ministère a expliqué qu’en application des dispositions de l’article 8 de la loi 13-06 modifiant et complétant la loi 04-08 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, les services du ministère du Commerce ont élaboré un programme de permanence des commerçants durant l’Aïd El Fitr.

Le communiqué émanant du département de Saïd Djellab a détaillé par chiffres la liste de ceux qui vont assurer la permanence durant l’Aïd El Fitr selon la profession. «La permanence concernera 4.992 boulangers, 33.475 commerçants activant dans l’alimentation générale, fruits et légumes, 11.526 dans des activités diverses et 445 unités de production (141 laiteries, 270 minoteries et 34 unités de production d’eaux minérales)», détaille-t-on.

En comparaison à l’année passée, le ministère du Commerce a indiqué que «le nombre de commerçants réquisitionnés a ainsi été renforcé cette année et revu à la hausse de l’ordre de 19 %, par rapport à l’année 2018».

Pour ce qui est des mesures assurant le suivi de la mise en œuvre de ce programme des permanences, le ministère prévoit la mobilisation de 2.233 agents de contrôle qui ont été affectés à travers l’ensemble du territoire national.

Le ministère du Commerce appelle les commerçants réquisitionnés à contribuer massivement à la réussite de cette opération. Les commerçants sont ainsi informés de l’obligation de procéder après l’Aïd El Fitr à la reprise des activités commerciales conformément aux nouvelles dispositions de la loi 04-08, régissant les congés durant les fêtes légales et religieuse et les invite à ce titre à la réouverture de leur commerce, souligne le communiqué.

Le département de Saïd Djellab a rappelé dans ce cadre, l’adhésion habituelle des commerçants en vue d’assurer l’approvisionnement de la population durant les fêtes nationales et religieuses.

Il convient de rappeler que l’application de la permanence des commerçants pendant les fêtes légales nationales et religieuses a commencé en 2012 suite à l’amendement de la loi 04-08 fixant les conditions de l’exercice des activités commerciales, par l’introduction d’une disposition obligeant les commerçants à assurer une permanence durant ces fêtes.

Il est à signaler enfin que des sanctions à l’encontre des récalcitrants dont la fermeture des locaux commerciaux pour une durée d’un (1) mois assortie d’une amende allant de 30.000 à 200.000 DA contre les contrevenant, sont prévues par cette loi.