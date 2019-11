<span style='text-decoration: underline;'>TROIS EMPLOYÉS DES IMPÔTS D’ORAN IMPLIQUÉS DANS L’ÉVASION FISCALE </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 600 milliards de centimes détournés</span>

Dans le cadre de la lutte con tre la criminalité dans tou tes ses formes, surtout le crime économique, les éléments de la Brigade économique et financière (BEF), relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran ont réussi un joli coup de filet où ils ont mis hors état de nuire un réseau spécialisé dans l’évasion fiscale.

L’opération a été soldée par la saisie d’une somme d’argent estimée à 673 milliards et 218 millions de centimes, deux coffres métalliques, ainsi que deux voitures. Parmi ce réseau dont les membres âgés entre 47 et 61 ans, figurent trois employés de la direction régionale des impôts d’Oran, apprend- on hier de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. En effet, agissant sur des renseignements parvenus aux éléments de la Brigade faisant état de l’existence d’un réseau impliqué dans l’évasion fiscale, une vaste investigation a été menée et a conduit à l’arrestation de deux principaux accusés dans cette affaire, les mis en cause exerçant dans la vente en gros de tabac. Munis d’un mandat de perquisition délivré par le parquet, les éléments de la BEF ont réussi à mettre la main sur une importante quantité de métal jaune, plus une somme d’argent estimée à 1 milliard de centimes. L’opération a été soldée ainsi par la saisie de deux véhicules de types «Chana», et « Renault Dacia». L’enquête approfondie des éléments de la Brigade a révélé l’implication des employés des impôts. Les investigations menées en utilisant des moyens scientifiques et techniques développés ont conduit à l’arrestation des trois fonctionnaires de la direction des impôts et la saisie de la somme d’argent détournée. Les cinq membres de ce réseau seront présentés devant Monsieur le procureur de la république à l’issue de l’enquête préliminaire.

Hiba.B