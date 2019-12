<span style='text-decoration: underline;'>GRÂCE À L’INITIATIVE D’UN BIENFAITEUR </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 600 tickets du cirque Amar au profit des orphelins</span>

Le cirque Amar a entamé ses spectacles à Oran avant-hier au parc d’attraction d’El Hamri. L’occasion pour un bienfaiteur de coordonner avec l’administration du cirque pour offrir plus de 600 tickets pour les orphelins, les nécessiteux et les personnes âgées ainsi que les enfants malades.

Une centaine de personnes âgées venues de la maison d’accueil de St-Hubert, Diar El Rahma à Misserghine, la maison d’accueil de Sig, le centre des orphelins (fille), des enfants de l’associations Kafil El YATIM et ceux de la mosquée Emir Abdelkader à El Barki ont suivi le spectacle de près dans une ambiance conviviale. Hier, c’était le tour de 50 enfants cancéreux de l’hôpital Emir Abdelkader à El Hassi à assister au spectacle du cirque Amar dans une ambiance de joie.

Le sourire était sur le visage des enfants durant deux heures, ce qui leur a permis de se divertir et de passer un bon moment, notamment, avec des spectacles qui associent des performances à la fois artistiques et physiques parmi lesquelles les ballets vénitiens sur eau, les fauves, les poneys et les zèbres, des serpents, des crocodiles, des otaries funambules, des clowns burlesques, le globe et ses motos. Les différents spectacles constituaient un mélange de styles qui donne au cirque toute son originalité.

Par ailleurs, des parents des malades cancéreux, notamment, les enfants du centre Emir Abdelkader, ont lancé un appel aux services concernés pour assurer des ambulances à cet établissement. Selon des parents interrogés hier, une seule ambulance assure actuellement le transport des malades mais elle ne suffit pas comme elle tombe périodiquement en panne, « l’ambulance est très importante pour emmener nos enfants vers les laboratoires afin d’effectuer les examens nécessaires, elle effectue quotidiennement plusieurs déplacements, une ambulance ne suffit pas, comme ce centre dispose de deux services l’un pédiatrique et un autre pour les adultes » dira l’un d’entre eux. Un autre ajoute : «on espère que le ministère ou les autorités de la wilaya d’Oran fournissent à ce centre une autre ambulance, comme il s’agit d’un centre régional qui accueille les malades de 12 wilayas de l’ouest et du sud ouest du pays ».

Fethi Mohamed