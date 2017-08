Plus de 6000 apprenants inscrits

Dans le cadre de la tenue de l’école coranique d’été, la direction des Affaires religieuses et des Wakfs de la wilaya d’Oran, a enregistré plus de 6000 apprenants du Coran qui sont inscrits dans les mosquées de la wilaya. Dans le même cadre, il a été signalé que ces stagiaires sont en effet encadrés par des imams et des conseillers religieux durant toute la période de leur formation culte.

Bekhaouda Samira