<span style='text-decoration: underline;'>Parc national automobile</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 6,16 millions de véhicules à fin 2017</span>

Parc national automobile : Plus de 6,16 millions de véhicules à fin 2017

Le parc national automobile, dont les signes de reprises ont été très évidents en 2018, repose sur l’un des marchés les plus dynamiques d’Afrique. Les derniers chiffres de l’ONS portant sur le sujet datent de la fin de l’année 2017 et rendus publics, hier. Il y est fait état de pas moins de 6.162.542 véhicules. L’un des intérêts de l’étude de l’ONS se situe dans le comparatif avec l’année précédente. En effet, selon l’Office national des statistiques, une année auparavant, le parc automobile du pays comptait 5.986.181 véhicules. La hausse est de 2,94%. Mais en termes d’unités acquises par les Algériens dans le courant de l’année 2017, on enregistre un chiffre de 176.361 véhicules acquis. Pour ce qui concerne le marché de l’automobile dans sa globalité, l’ONS révèle dans son document, que le nombre de véhicules immatriculés et réimmatriculés en 2017, c’est-à-dire les véhicules qui ont changé de propriétaires, a atteint 1.564.348. Ce chiffre qui englobe 176.362 véhicules neufs, est en baisse par rapport à 2016 où 1.856.150 dont 192.171 voitures neuves.

Cette baisse de plus de 15% s’explique par la suspension d’importation de véhicules neufs décidée par le gouvernement en 2017. En d’autres termes, les voitures neuves acquises en 2017, sont quasiment toutes sorties des usines d’assemblages d’Oran, de Relizane et de Tiaret. Il reste que cela n’explique pas la baisse, puisque l’ONS rapporte que la baisse des immatriculations de véhicules neufs a baissé de 8,23% assez loin du niveau de l’ensemble du marché. «Les immatriculations définitives des véhicules neufs renseignent sur les mises en circulation des véhicules vendus», explique l’Office qui précise que «l’examen de ces immatriculations définitives, au regard des importations, fait apparaître qu’une bonne partie des véhicules n’est pas immatriculée au cours de l’année d’importation».

Les chiffres de l’ONS confirment la fin inéluctable des concessionnaires-importateurs de véhicules neufs. Puisant dans des autorisations d’importation datant de 2016 et avant, ils ont vu leur chiffre d’affaires fondre comme neige au soleil. Cette activité a effectivement baissé de 77% durant l’exercice 2017. Pour 2018, même si les chiffres ne sont pas encore disponibles, on peut annoncer sans risque d’être démentis, que le chiffre d’affaires des concessionnaires se rapproche de zéro.

Cela, pour les grandes tendances du marché. Pour ce qui concerne la répartition du parc national automobile par catégories de véhicules, «il se compose de plus de 3,98 millions de véhicules de tourisme (64,6% du parc global), de près de 1,2 million de camionnettes (19,3%), de 417.286 camions (6,8%), de 161.885 tracteurs agricoles (2,6%), de 151.503 remorques (2,4%), de 86.741 autocars-autobus (1,41%), de 85.504 tracteurs routiers (1,39%) et de 7.164 véhicules spéciaux (0,12%)» rapporte l’ONS.

Pour ce qui concerne la répartition régionale, Alger reste la première wilaya en termes d’acquisition. Elle a compté le plus grand nombre d’opérations d’immatriculation et de réimmatriculation en 2017, avec 151.722 unités soit 9,7% de la totalité. La surprise vient de la wilaya qui talonne Alger dans les transactions sur le marché de l’automobile. Celle-ci est Mila, dont les citoyens ont acheté 80.441, soit 5,14% du total des acquisitions. Elle est suivie par Blida avec 76.274 unités (4,88%), de Constantine avec 66.320 (4,24%) et de Tébessa avec 63.746 (4,07%).

Concernant les 5 premières wilayas qui comptent le plus grand nombre de véhicules, sont Alger avec plus de 1,6 million d’unités (26,07% de la totalité du parc), Blida avec 334.042 (5,42%), Oran avec 316.197 (5,13%), Constantine avec 225.442 (3,66%) et Tizi-Ouzou avec 207.628 (3,37%).

Les observateurs relèvent que le prochain rapport de l’ONS sur le comportement du marché de l’automobile pour 2018, sera certainement riche en nouveaux chiffres et traduira une dynamique autrement plus forte, compte tenu de l’entrée en production d’un certain nombre d’usines d’assemblage.

Alger: Smaïl Daoudi