<span style='text-decoration: underline;'>Direction régionale du commerce d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 670 milliards de cts de chiffres d’affaires dissimulés dans 5 wilayas</span>

Dans un nouveau bilan, révélé au courant de cette semaine, les services de contrôle relevant de la Direction régionale du Commerce d’Oran qui supervise cinq wilayas de l’Ouest, annoncent que le montant de la fraude due au défaut de facturation, a été estimé à plus de 670 milliards de centimes durant la seule année 2016.

Le défaut de facturation reste la première infraction, relevée par les contrôleurs dans les commerces des cinq wilayas, d’Oran, Sidi Bel-Abbès, Ain Témouchent, Tlemcen et Mostaganem. Plus de la moitié du chiffre d’affaires dissimulé, a été relevé dans la seule wilaya d’Oran. Les contrôleurs ont ainsi découvert la dissimulation d’un chiffre d’affaires de 373 milliards de cts. Les contrôleurs ont aussi détecté d’autres infractions, en particulier, en matière d’affichage et de publicité des prix. Au total, ce sont 15 230 interventions qui ont été effectuées et 2 762 commerçants qui ont été verbalisés pour non affichage des prix sur les marchandises. Les inspecteurs ont également constaté 856 infractions liées à l’absence de l’étiquetage des produits. Et à cet effet, 141 commerçants ont été verbalisés.

H. Maalem