<span style='text-decoration: underline;'>Centre de Conventions d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 70 entreprises participent au Salon international de la construction en Octobre</span>

Plus de 70 entreprises algériennes et étrangères prendront part à la 8ème édition du Salon International de la construction et de la gestion urbaine, prévue du 9 au 12 octobre prochain au Centre de Conventions d’Oran «Ahmed Ben Ahmed», a-t-on appris samedi des organisateurs. Parmi les participants figurent une dizaine d’entreprises représentant des pays étrangers comme l’Italie, la France, l’Espagne et la Tunisie, a précisé le président du salon M. Messaoudène Tarik. Cette manifestation se définit comme un espace permettant aux exposants algériens de faire découvrir leur savoir-faire dans ce secteur stratégique d’une part.

Il s’agira également de promouvoir ce know-how, via une plate-forme d’échanges B2B avec les entreprises étrangères ayant des références internationales. Ce salon, appelé également Oran Expo BTPH regroupera des entreprises de différents secteurs dont ceux des gros £uvres, de la décoration, de la menuiserie, du mobilier urbain, de l’éclairage public, des espaces verts, de l’énergie, de la signalétique urbaine, entre autres. Ce rendez-vous a pour objectif d’accompagner les entreprises de production de matériaux de construction, du BTPH et des services connexes pour leur permettre de consolider, de pérenniser et de développer leurs activités.