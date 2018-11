<span style='text-decoration: underline;'>Mouloud Ennaboui Echarif à Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 700 fidèles fêtent l’évènement à la zaouia El Bouzidia</span>

Comme le soulignent plusieurs versets coraniques et hadits Nabaouis, tout musulman doit nourrir un amour à l’égard du Prophète Sidna Mohamed (la paix et le salut soient sur Lui), dont les actes et les paroles doivent être pris comme modèle.

Les Algériens se référant aux sources profondes de la religion musulmane, célèbrent chaque année, le Mouloud Ennaboui Echarif dans la foi et la ferveur qui coïncide avec le douze de Rabie El Aouel de l’Hégire pour extérioriser leur attachement au sceau des Prophètes.

Ainsi, la veille de la date sus citée, coïncidant avec le vingt novembre courant, soit lundi dernier, les festivités marquant cet honorable évènement qui ont eu lieu à la zaouia El Bouzidia à Mostaganem, étaient caractérisées par un concert spirituel, auquel ont participé plus de sept cents adeptes et sympathisant du soufisme, issus des diverses couches sociales dont des imams, des professeurs d’université et des savants (oulémas) ainsi que des étudiants en sciences islamiques. La récitation de sourates par de nombreux apprenants (tolbas), le Samaâ (chants religieux glorifiant Allah et son Prophète) «la paix et le salut sur Lui», et des conférences mettant en exergue la grandeur, le parcours prophétique et la conduite (Sirra) de Sidna Mohamed (la paix et le salut sur Lui), ont constitué le menu de ce concert qui a permis d’adoucir les mœurs des participants et de les plonger dans une atmosphère de gaité, leur faisant oublier les soucis de la vie.

Dans son intervention, le cheïkh de la zaouia El Bouzidia, Si Mohamed Bouzid Dehah, a rappelé d’abord que Dieu n’a envoyé Sidna Mohamed (la paix et le salut sur Lui), que pour sortir l’humanité des ténèbres vers la lumière (nour) en lui révélant le Saint Coran. Ce livre sacré qui combat toute forme de polythéisme de même au monothéisme, prône les vertus et la sincérité dans les relations humaines, constitue en soi le miracle de tous les temps, nom qui se prête à des exploits extraordinaires, mais plutôt par la science qu’il développe pour élucider des mystères de l’univers, lesquels n’ont commencé à être connus des savants que depuis une époque récente.

En effet, le Coran, dernière révélation, recèle de nombreux énoncés scientifiques très exacts. D’ailleurs, l’insistance avec laquelle le Coran évoque le recours à la science, constitue une approche originale qui satisfait la logique humaine et s’inscrit dans une démarche cohérente «Nous leur avons apporté un livre (Coran) et nous l’avons rendu intelligible par la science afin qu’il soit une direction et une miséricorde pour les croyants». Le cheïkh Alaoui considère que le livre sacré (Coran), est de sens multiples et leurs interprétations varient de génération en génération et évoluent comme les hommes tout en gardant intacte son essence originelle. Evoquant quelques aspects de la réalité Mohamadienne, le cheïkh de la zaouia, se référant au grand maître Ibn Arabi, dit que la première lumière apparue hors du rideau non manifesté de l’existence concrète. La lumière (Nour) Mohamadienne, c’est-à-dire son essence dans le monde des archétypes.

Le Prophète a dit «je suis le premier Prophète à avoir été créé et le dernier à avoir été envoyé» «J’étais Prophète alors qu’Adam était entre l’eau et l’argile». Dieu appelle son Prophète Sidna Mohamed (la paix et le salut sur lui), « flambeau qui éclaire «son essence lumineuse est en effet le soleil de l’existence, et à elle que chaque existence puise sa beauté, sa lumière, sa perfection et son bien. De même que les vues s’alimentent aux rayons du soleil qui se répandent depuis le disque solaire, jusqu’aux confins du monde, faisant apparaître et distinguer par sa lumière toute chose, de même les intelligences, les esprits, les intuitions, les essences s’alimentent à l’essence lumineuse du Prophète Sidna Mohamed (la paix et le salut sur Lui).

Le grand soufi Ibn Machich, dit dans l’une de ses prières «Ô mon Dieu le (Prophète), fais-moi connaître par une connaissance qui me guérisse des influences de l’ignorance et m’abreuve de l’Océan de sa grâce». Le cheïkh Si Mohamed Bouzid Dehah, a exhorté l’assistance à aimer beaucoup plus que tout l’envoyé de Dieu Sidna Mohamed (la paix et le salut sur Lui) et à le faire aimer par leurs enfants et de mettre en pratique au quotidien, son enseignement et ses bonnes qualités à savoir: la sincérité, le pardon, la tolérance, l’amour d’autrui, l’entraide, la solidarité, de purifier son cœur et son esprit de toute souillure, en y chassant la haine, la grandeur, la rancune, la cupidité, la méchanceté, toute forme d’extrémisme, l’animosité, le racisme…

Aussi, un groupe de Akerma composé d’une dizaine de fidèles jouant de la flûte et du bendir et chantant des poèmes soufis, ont clôturé la veillée religieuse.