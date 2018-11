<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbès </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 750 logements LSP en chantier font l’objet de litiges</span>

Plus de 750 logements LSP en chantier font l’objet de litiges

Plus de 750 logements sociaux participatifs (LSP), répartis à travers le territoire de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, font l’objet de litiges, a-t-on appris du wali, Ahmed Abdelhafidh Saci. Certains chantiers LSP ne sont pas encore lancés alors que pour d’autres leurs travaux ont été suspendus, indique la même source.

«Ces projets d’habitat ont été confiés à plus de 11 entrepreneurs privés mais ces derniers n’ont pas respecté leurs engagement concernant les dispositions des cahiers de charges et les délais de réalisation», a expliqué le wali, lors de sa visite d’inspection effectuée durant toute la journée du lundi, dans les communes de la daïra de Mustapha Benbrahim. M. Saci a fait savoir que «toutes les dispositions requises seront prises contre ces contrevenants en recourant à l’application de la loi». Il a également appelé les citoyens à faire preuve de «patience», assurant que leurs problèmes seront traités prochainement par une commission chargée par la wilaya, d’accueillir des représentants des citoyens lésés par le comportement irresponsable de certains entrepreneurs et qui attendent depuis 2006 la livraison de leurs logements. Lors de sa visite d’inspection dans la daïra de Mustapha Benebrahim, le wali a inspecté le projet de groupements collectifs d’habitat au douar Mehada (Belarbi) englobant 90 logements.

Sur place, il a donné des instructions pour l’achèvement des travaux d’aménagement externe et des réseaux de la voierie. Il a également inspecté les travaux d’aménagement d’une cantine scolaire.

Dans la commune de Telmouni, le wali a visité un groupement d’habitat, situé au village de Mehadid, qui compte 496 habitations rurales dont 323 sont achevées, 160 en cours de construction et 13 autres non encore lancés.

Il a insisté sur le lancement des travaux des logements restants, la levée des contraintes et l’orientation des bénéficiaires pour achever les procédures afin de bénéficier des aides de l’Etat et obtenir les permis de construire.

Dans la commune de Zerouala, le chef de l’exécutif a inspecté le projet de réalisation de 40 logements publics locatifs (LPL), inscrits au titre du programme de 2011. Le taux d’avancement des travaux a atteint 65% et le projet sera livré en février 2019. Dans la même collectivité, le wali s’est enquis des travaux d’aménagement d’une salle de soins qui sera mise en service la semaine prochaine.

Dans la commune de Mustapha Benbrahim, le wali s’est aussi enquis du projet de réalisation de 900 logements de type AADL, dont le taux de réalisation a atteint les 40%. Le chantier sera livré en juillet 2019, a-t-on assuré. Dans la même collectivité, le wali a inspecté le projet de réalisation d’une unité secondaire de la protection civile et un projet d’investissement privé portant extension d’une briqueterie.