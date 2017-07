<span style='text-decoration: underline;'>﻿Tunisie</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 766.000 touristes algériens en 6 mois </span>

Le nombre de voyageurs qui ont préféré la destination «Tunisie», durant le premier semestre de l’année en cours, a enregistré une hausse de 29,3% par rapport à la même période de 2016, soit plus de 2.5 millions de touristes, dont plus de 766.000 Algériens.

Selon la Fédération tunisienne de l’Hôtellerie, a indiqué dans son dernier rapport, que plus de 766 000 Algériens se sont rendus en Tunisie durant le premier semestre de l’année en cours. Ce chiffre demeure le plus élevé parmi toutes les nationalités qui se sont rendues en Tunisie durant la même période. Ainsi, les entrées touristiques durant le premier semestre de 2017 en Tunisie, ont progressé de 29,3% par rapport à la même période de 2016. Au total, 2.561.077 entrées touristiques ont été enregistrées, selon la FTH. Une évolution importante annonçant la reprise du tourisme européen vers la destination Tunisie même si elle reste en-deçà des attentes.

Selon les données présentées par la FTH, le tourisme maghrébin reste prépondérant avec l’entrée de 1.413.502 personnes, en accroissement de 44,7% par rapport à la même période de 2016. Dans le détail, la première place revient aux Algériens (766.383 entrées, en hausse de 61,2 %), suivis par les Libyens (619.662 entrées, en progression de 30,6%). S’agissant des marchés émetteurs de l’Europe, on retrouve en première position les Français avec 202.350 touristes (43,2 %), suivis par les Allemands (60.038 touristes), les Italiens (36.596 entrées) et les Belges reviennent en force avec 17.807 entrées touristiques, en hausse de 99,4%. Par contre, les Russes sont moins nombreux que lors du premier semestre 2016, avec 149.691 touristes en baisse de 20%. Les touristes chinois ont, par ailleurs, enregistré une progression de 350,1% par rapport à la même période de l’année 2016 et ce, grâce à la mesure prise par le gouvernement tunisien en leur faveur notamment l’exemption de visa d’entrée. La Tunisie a accueilli, du 1er janvier au 30 juin 2017, 8.885 touristes chinois.

Quant aux Tunisiens résidant à l’étranger, ils ont atteint 2044.361 entrées soit une hausse de 36,1% enregistrant une progression de 7,8% par rapport à l’année écoulée.

Rappelons, que la Tunisie qui connaît ces 4 dernières années un recul considérable des flux des touristes en raison de sa situation politique et sécuritaire instable, conséquence du Printemps arabe, tente de remettre sur rail son secteur stratégique, le tourisme en l’occurrence, en misant sur les estivants Algériens.

Alger: Wahida Oumessaoud