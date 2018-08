<span style='text-decoration: underline;'>Fête de l’Aïd El Adha </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 8.840 commerçants de la région d’Oran réquisitionnés</span>

Plus de 8.840 commerçants de la région d’Oran réquisitionnés

Au total, 8.843 commerçants de la région d’Oran ont été réquisitionnés pour assurer la permanence durant les deux jours de la fête de l’Aïd El Adha, a-t-on appris, jeudi du directeur régional local du commerce.

«Le programme de permanence de la direction régionale du commerce d’Oran, fait état de la réquisition de 1.908 commerçants de la wilaya d’Oran dont 178 boulangers sur 252 inscrits (taux de 71%), de 1.680 commerçants d’alimentation générale et de fruits et légumes sur 3.272 inscrits (51%), de 2 laiteries sur 4, de 9 minoteries sur 52, d’une unité d’eau minérale et autres activités», a indiqué à l’APS, Fayçal Ettayeb, annonçant que le canevas de l’’Aïd El Adha 2018 prévoit une nette augmentation du nombre de commerçants devant assurer la permanence par rapport à l’Aïd El Fitr 2017, passant de 8. 000 commerçants à 8.843.

La direction régionale du commerce d’Oran regroupe les wilayas d’Oran, Mostaganem, Sidi Bel-Abbes, Aïn Témouchent et Tlemcen. L’effectif de contrôle de la direction régionale du commerce d’Oran mobilisé à l’occasion de cette fête religieuse est de 208 agents pour la région d’Oran dont 44 pour la seule wilaya d’Oran, a-t-il ajouté.

Selon le même responsable, le programme de l?Aïd El Adha prévoit une permanence au niveau des marchés de gros de fruits et légumes pour assurer l’approvisionnement des commerçants des 5 wilayas de la région d’Oran, tout en valorisant le travail de sensibilisation effectués par les responsables locaux des cinq wilayas de la région d’Oran de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) sur le rôle civique de la permanence, pour une meilleure disponibilité des commerçants durant la fête de l’Aïd El Adha.

Le non respect de la permanence expose les commerçants défaillants à des sanctions, de même que pour la reprise des activités des commerçants qui, à l’issue de chaque congé, après les fêtes légales, sont tenues de reprendre leur travail, sous peine d’être exposés à des sanctions dont la fermeture du commerce comme le prévoit la réglementation, outre les amendes qui varient entre 30.000 à 200.000 DA, selon les dispositions de la nouvelle loi du 10 juin 2018.