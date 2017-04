<span style='text-decoration: underline;'>Annaba </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 80 commerçants de l’informel bénéficient de stands dans un marché de proximité</span>

Au total, 84 commerçants de fruits et légumes et de plusieurs produits de large consommation, activant dans l’informel à l’avenue Oued Edhab d’Annaba ont bénéficié de stands aménagés au marché de proximité, réalisés récemment dans cette rue, a-t-on appris samedi des services de la commune d’Annaba. Cette opération de distribution de ces carrés s’est déroulée après un tirage au sort effectué en présence des commerçants concernés, a-t-on affirmé, soulignant que les anciens espaces de commerces ont été démolis le même jour. L’opération est inscrite dans le cadre de l’éradication des espaces de commerce de l’informel implantés dans les boulevards principaux et les agglomérations de la wilaya d’Annaba, a-t-on fait savoir de même source.

Plusieurs nouveaux espaces de commerce ont été réalisés et certains d’entre eux réhabilités dans les grandes agglomérations de la wilaya d’Annaba, entre autres Minadia, Oued Edhab, Oued Fercha et Didouche Mourad, a-t-on ajouté, soulignant que ces espaces respectent les conditions liées à la pratique des activités commerciales de proximité. La wilaya d’Annaba a réalisé ”un saut qualitatif” dans le domaine de la lutte contre le phénomène du commerce informel dans les grands groupements d’habitat, à savoir Annaba, El Bouni, El Hadjar et Sidi Amar, a-t-on expliqué. Il est à noter que cette opération a également permis à plus de 500 commerçants ambulants de bénéficier des carrés commerciaux aménagés dans de nouveaux marchés de proximité grâce à la revalorisation des espaces urbains de la ville d’Annaba.