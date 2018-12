<span style='text-decoration: underline;'>Production de poissons </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 8000 tonnes de poissons pêchées depuis le début de l’année</span>

Dans le cadre des divers projets pour l’amélioration et le développement du secteur notamment de la pêche marine et de l’aquaculture au niveau de la wilaya d’Oran, un programme de formation étoffé a été concocté pour les pêcheurs, constitué de plusieurs modules et ateliers pratiques dans les différentes spécialités qui relèvent du domaine pour adopter les techniques modernes et les méthodes les plus performantes dans le volet de la pèche marine.

Le but de ce cycle de formation est de permettre aux pêcheurs, en grande partie, de progresser et de devenir plus qualifié pour faire un bon rendement en matière de pêche marine en général .Dans le même cadre, les dits services ont signalé que depuis le début de l’année 2018 ,plus de 8000 tonnes de poissons divers, entre autres, ceux qui vivent en surface et qui proviennent des espèces suivantes :sardine,latcha,bougua ont été pêchés .Avec le système d’aquaculture qui est en service ,ce secteur a pu produire plus de 900 tonnes de poissons par le biais de ce système .Dans le même cadre, ces services ont signalé que pour l’année 2018, le rendement dans le secteur de la pêche a été satisfaisant, surtout avec les efforts fournis dans le domaine en question par les cycles de formations, entre autres, pour arriver à de bons résultats et avec notamment, l’adoption du système de l’aquaculture qui est opérationnel et a en effet apporter un plus par une production de poissons conséquente.