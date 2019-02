<span style='text-decoration: underline;'>Emploi à Aïn Defla </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 8500 placements effectués par l’ANEM en 2018</span>

Plus de 8500 placements dans le monde du travail ont été effectués par l’Agence nationale de l’Emploi (ANEM) durant l’année 2018 à Aïn Defla, en hausse de plus de 30 % par rapport au bilan réalisé en 2017, a-t-on appris mercredi du directeur de l’antenne locale de cet organisme.

«Au total 8513 placements des demandeurs d’emploi ont été effectués par l’ANEM durant l’année 2018 au niveau de la wilaya de Aïn Defla, ce qui représente une hausse de 30,5 % par rapport au bilan relatif aux placements effectués en 2017 «, a précisé Ahcène Hifri, observant que le résultat obtenu dénote de «l’efficacité des outils adoptés par l’ANEM ainsi que l’amélioration et la modernisation de ses offres de services». De l’ensemble des placements effectués, 6427 ont trait au secteur économique (placements classiques), 1185 au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et 901 autres aux contrats aidés(CTA), a-t-il singnalé. S’attardant sur les placements classiques représentant le taux le plus élevé, il a fait savoir que 1427 ont touché le secteur publique, 4089 la sphère privé et 911 autres des entreprises étrangères. Evoquant les principaux secteurs économiques concernés par les offres d’emploi, M. Hifria a relevé que 51 % émanent du secteur des BPTH, 25 % de celui des services, 21 % de l’industrie et, enfin, 3% représentent les offres d’emploi émanant du secteur de l’agriculture. Le même responsable a, par ailleurs, fait état de 926 visites effectuées vers 436 entreprises économiques durant la période considérée, relevant que ces visites se sont soldées par plus de 1400 offres d’emploi. II a ajouté, en outre, que les demandeurs d’emploi sont, pour la plupart, âgés de moins de 45 ans, émettant le souhait de voir se poursuivre «la dynamique» constatée sur le marché de l’emploi à l’échelle de la wilaya durant l’année 2019.