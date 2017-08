<span style='text-decoration: underline;'>﻿Sécurisation de la capitale</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 9.000 gendarmes et policiers mobilisés durant l’Aïd</span>

En prévision de la fête de l’Aid, un dispositif de plus de 9000 éléments entre policiers et gendarmes sera déployé dans la capitale.

Ainsi, la DGSN a indiqué que ses services vont renforcer la taille de ses effectifs qui seront mobilisés dans les zones urbaines les plus fréquentées par la population à l’occasion de l’Aïd el Adha. Plus de 6.000 hommes en bleu sont enrôlés pour ce plan sécuritaire. Des patrouilles mobiles, pédestres, appuyées par des hélicoptères et des unités de la BMPJ, PJ et BRI, veilleront à la sécurité des villes du pays. De jour comme de nuit, les patrouilleurs bleus vont surveiller les zones sensibles, tels les quartiers populaires, les édifices et places publics et surtout les cimetières et mosquées. Quant à lui, le groupement territorial de la gendarmerie nationale d’Alger, a mobilisé, en prévision de l’Aïd El Adha, 3.000 gendarmes qui veilleront à l’exécution du plan de sécurité mis en place pour assurer la sécurité publique. En effet, selon le communiqué, une série de mesures préventives et coercitives seront prises en vue de lutter contre toute forme de commerce illicite et anarchique pratiqué par de pseudos commerçants avides de gain facile ajoute le communiqué. Les effectifs des patrouilles et des barrages seront renforcés au niveau des autoroutes et des axes principaux et secondaires afin d’assurer la fluidité du trafic routier et une intervention immédiate pour désengorger la route en cas de nécessité, souligne la même source.

Alger: Wahida Oumessaoud