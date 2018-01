<span style='text-decoration: underline;'>CNAS Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 9.000 télé-déclarations d’employeurs en début d’année 2018</span>

Plus de 9.000 télé-déclarations des salaires ont été effectuées auprès de la Caisse nationale d’assurance sociale à Oran, en début d’année courante, par des employeurs, a-t-on appris dimanche du directeur de wilaya de la CNAS.

Ce chiffre a été enregistré après assainissement du dossier des adhérents de la CNAS dans la wilaya (un total de 17. 000) et suite aux mesures prises en matière d’information, d’accompagnement et de formation des employeurs pour sensibiliser le maximum de cotisants et de les fidéliser, a souligné Dr Lotfi Mesli, indiquant que le restant des employeurs ont encore jusqu’à la fin du mois de janvier pour déposer les déclarations des salaires. Rendue possible depuis cette année, cette opération de déclaration annuelle des salaires à distance via un portail électronique s’effectue de façon continue en H24 et 7 jours sur 7, a-t-il fait observer. Sur les 17.000 adhérents dont les administrations publiques, les organisations publiques et privées, 16.000 sont des entreprises privées, a-t-il fait savoir, ajoutant que la CNAS compte renforcer ses effectifs de contrôle pour occuper le terrain et toucher le maximum d’adhérents. Au sujet du recouvrement, le même responsable a indiqué que l’objectif de l’année écoulée a été atteint à 100 pour cent grâce aux efforts de l’Etat pour maintenir les entreprises notamment celles du bâtiment et travaux publics( BTP), grandes pourvoyeuses d’emplois, rappelant que les recettes engrangées par la CNAS dans la wilaya d’Oran ont été de l’ordre de 56 milliards DA en 2016. En ce qui concerne le service social, lancé il y’a trois mois par la CNAS pour accompagner les malades sans assistance familiale, M. Mesli a avancé le chiffre de 27 malades pris en charge en 2017 (scanner, examen complémentaire, radiologie, interventions chirurgicales et autres).