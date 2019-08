<span style='text-decoration: underline;'>Formation professionnelle</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 9.300 nouveaux postes pour la session de septembre</span>

Plus de 9.300 nouveaux postes pour la session de septembre

Formation professionnelle : Plus de 9.300 nouveaux postes pour la session de septembre

Pas moins de 9.360 nouveaux postes de formation ont été retenus pour la session de septembre 2019 de la formation professionnelle dans la wilaya d’El Oued, a-t-on appris auprès des responsables de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP).

Les nouvelles places de formation ont été prévues sur la base d’une

stratégie qui répond aux préoccupations des jeunes de la région, au titre de la prise en charge de leurs ambitions, en adaptant les spécialités de formation au exigence du monde du travail, a indiqué le directeur du secteur, Belkacem Gheskilil. Les places sont réparties entre deux niveaux, à savoir la formation couronnée par un diplôme d’Etat (7.250 postes), le mode de la formation résidentielle (3.055), l’apprentissage (3.345), la formation en milieu rural (205), la formation passerelle (325), cours du soir (290), et les établissements agréés (30 postes), a fait savoir M. Gheskilil.

Le second niveau concerne la formation sanctionnée par un certificat d’aptitude avec un total de 2.110 postes répartis sur la formation qualifiante (120), les femmes au foyer (990), les cours du soir (645), les écoles agréés (30), la formation en milieu rural ( 295) et enfin, les catégories spéciales (30 postes), a-t-il ajouté .

Un grand intérêt sera accordé à la formation destinée aux couches sociales vulnérables afin de satisfaire leurs attentes en consacrant le sens de la famille productive, notamment celle issue des régions et localités enclavées, a expliqué le même responsable.

Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya d’El-Oued dispose actuellement de quatre (4) instituts nationaux spécialisés en formation professionnelle (INSFP), dix sept (17) centres de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA), six (6) annexes de formation, ainsi que quatre (4) écoles privées agréées.