<span style='text-decoration: underline;'>BECHAR</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 9 quintaux de kif et 13.600 psychotropes saisis par la police en 2016</span>

Quelque 9,68 quintaux de kif traité et 13.646 comprimés de psychotropes ont été saisis en 2016, dans 183 affaires traitées par les services de police judiciaire des sûretés de wilayas de Bechar, Adrar, et Tindouf, a-t-on appris mercredi à Bechar du premier responsable de l’inspection régionale Sud-ouest de la Police.

Concernant les affaires de droit commun, sur un total de 2.360 affaires enregistrées la même année, 698 sont liées à l’atteinte aux biens et 183 aux trafics de drogue et de psychotropes, a précisé le commissaire divisionnaire Daoud Mohand Cherif. L’année 2016 a connu une diminution des affaires traitées de l’ordre de 167 affaires, par rapport à l’année 2015, soit un taux de 6,60 pourcent, signale le même cadre de la sûreté nationale. La sûreté de wilaya d’Adrar est celle qui a enregistré le taux le plus élevé en affaires pénales et criminelles durant 2016 dans le sud-ouest du pays, avec 1.321 affaires dont 1.013 traitées, suivie par celles de la wilaya de Bechar (594 affaires dont 522 traitées) et de la wilaya de Tindouf (445 affaires dont 356 traitées), a-t-il détaillé. Les affaires d’atteintes aux personnes occupent la première place avec 833 affaires, notamment des cas de violence et d’agression contre les personnes (coups et blessures volontaires), suivies par celles liées à l’atteinte aux biens (698 affaires), a ajouté le commissaire divisionnaire Daoud Mohand Cherif dans un bilan présenté à la presse.