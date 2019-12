<span style='text-decoration: underline;'>Incendie au Millénium (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de peur que de mal</span>

Les sapeurs pompiers ont, en un laps de temps record, réussi à maîtriser le gigantesque brasier qui a failli se propager dans le quartier Millénium après que celui-ci s’est déclenché en fin de journée de lundi dans un dépôt de pneus de surface de 200 M2, situé dans la même cité.

Toutefois, leur mission n’a pas été aussi simple malgré leur abnégation en évitant la propagation des flammes vers le reste des habitations avoisinant le lieu de l’incendie. Dans leur stratégie, les pompiers ont mobilisé leurs grands moyens, humains et matériels. En tout, 11 véhicules d’extinction de feux, un grand véhicule de type EPHC, spécialisé dans la maîtrise des incendies des feux se déclenchant sur des produits hautement sensibles, trois autres véhicules de coordination, une ambulance et 71 sapeurs pompiers de différents grades. Au final, aucune perte humaine n’a été enregistrée. Les pompiers n’ont, toutefois, pas chômé en cette fin de journée de lundi en se mobilisant encore une fois pour faire face à l’hécatombe routière, l’accident de la circulation survenu dans la RN 11 très précisément dans le lieu-dit Chehairia à l’est d’Oran, suite au renversement d’une voiture de marque Isuzu. Neuf blessés âgés entre 6 et 56 ans dont 5 victimes de sexe masculin et 5 autres de sexe féminin. Les blessés, souffrant de plusieurs contusions sur les différentes parties de leurs corps, ont été évacués vers l’hôpital par les éléments de la Protection civile ayant mobilisé à cet effet, deux camions de secours, 4 ambulances et 31 agents de différents grades. Treize personnes ont trouvé la mort et 30 autres ont été blessées dans 10 accidents de la circulation survenus durant les dernières 48 heures au niveau national, selon un bilan publié samedi par la Protection civile. Le bilan le plus lourd, a été enregistré au niveau de la wilaya d’El Oued où 5 personnes sont décédées et 6 autres blessées dans une collision entre un véhicule léger et un camion survenue sur la route nationale numéro 48 au niveau de la commune et daïra de Reguiba.

Mohamed Aissaoui