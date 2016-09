<span style='text-decoration: underline;'>Abdelkader Ouali en visite à Sidi Bel-Abbès hier</span> :<br><span style='color:red;'>Plus de trois milliards de M3 d’eau potable servis par jour en Algérie</span>

Le ministre des Ressources en eau et de l’environnement Abdelkader Ouali, a effectué hier mardi, une visite de travail à Sidi Bel-Abbès.

Le ministre insista sur le fait, que «l’Algérie a gagné la bataille de l’eau» l’an dernier et que les dernières statistiques font état, de plus de trois milliards de mètres cubes d’eau potable qui approvisionnent l’ensemble des citoyens à travers le territoire national par jour. La première étape du ministre était la commune de Mérine au sud de la wilaya où il inspecta le chantier de transfert des eaux du Chott Chergui, vers les communes de la daïra de Télagh et Mérine. Ce projet de plus de trois milliards de dinars, débuta le 31 décembre dernier et a été inscrit pour un délai de réalisation de 24 mois, alors qu’il emploie 57 personnes. Il concerne un réservoir tampon de 200 mètres cubes, un autre de stockage de 500 M3, 160 regards pour vannes et deux stations électriques de reprise. L’impact sera le transfert de 25.000 M3 d’eau par jour, à partir de trois forages de Chott Chergui (wilaya d’El Bayadh) dont 15.000 M3 d’eau potable vers les localités de Télagh, Mérine, Téghalimet et Mezaourou, pour une population de plus de 50.000 habitants. Le ministre est allé ensuite dans la commune de Sidi Ali Benyoub où il assista à la mise en service des adductions, après rénovation et à partir des champs de captage de SA Benyoub et Ténira, vers les communes de Sidi Bel-Abbès et Belarbi, du barrage Tabia, au lac Sidi M’Hamed Benali, M. Ouali, acheva sa visite en fin d’après-midi d’hier, au niveau de l’esplanade la Macta, qui fut récemment rénovée.

B. Didéne