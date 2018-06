Que faut-il retenir de ce mois de juin, qui sans faire trop de bruit, a été riche en événements. Le RND qui invite officiellement le chef de l’Etat à se représenter aux prochaines élections présidentielles. Un Bac qui pour une fois depuis un bon moment, s’est déroulé sans trop d’incidents. L’Algérie qui fait face à une sale campagne autour des migrants. L’affaire des 701 kilogrammes de cocaïne où tout a été dit et pas dit, avec des sorties de route et des imprécisions choquantes dans les informations, avant que n’intervienne le ministre de la Justice et remet les choses à l’endroit. Et enfin, le limogeage du sélectionneur national Rabah Madjer qui n’a pas survécu aux piètres résultats de l’équipe nationale et son approximation dans la communication et la gestion de l’équipe.

Bizarrement pour le pauvre Madjer personne ne semble regretter son départ forcé. Les supporters comme les responsables, à commencer par le ministre de la Jeunesse et des Sports, ont été unanimes à dire que l’homme n’à rien à voir avec ce poste et qu’il était urgent de fermer cette triste parenthèse.

De tous les sélectionneurs limogés ces derniers temps et ils sont nombreux, seul Madjer a fait l’unanimité contre lui. L’homme n’arrivait vraiment pas à entrer dans ce costume qui était bien plus grand pour lui. La risée des réseaux sociaux et sévèrement critiqué par la presse sportive, Madjer perdait chaque jour davantage de son crédit. Pour beaucoup, il devenait insupportable avec une communication d’affrontement interprétée comme une fanfaronnade sans fin en totale rupture avec des résultats calamiteux et une absence totale de ligne et de style de jeu. L’équipe nationale est descendue bien bas, pour que les choses puissent continuer. Tous les signaux étaient au rouge et l’homme a confirmé tout le mal que l’on pensait de lui bien avant qu’il ne soit désigné à ce poste. La parenthèse devait être fermée urgemment et c’est ce qui a été fait par le bureau fédéral qui s’était encore une fois largement gouré dans son choix.

Beaucoup de temps a été perdu dans l’approximation et cette fois l’équipe du président Zetchi ne peut plus se permettre une autre bévue comme les deux dernières. Il est temps de savoir que l’équipe nationale est un monument bien plus lourd que cela et qu’il faut chercher l’oiseau rare et un sélectionneur de haut rang qui a fait ses preuves et qui sera capable de remonter cette désastreuse pente laissée par Madjer et Alcaraz avant lui. Zetch joue cette fois sa crédibilité et peut-être même sa place et il n’a plus droit à l’erreur.

Par Abdelmadjid Blidi