<span style='text-decoration: underline;'>Tiaret </span> :<br><span style='color:red;'>Plus d’une quarantaine de sites de vente de moutons</span>

Quarante deux points de vente dont deux principaux ont été retenus dans la wilaya de Tiaret pour la vente de moutons, en prévision de l’Aïd El Adha, a-t-on appris lundi de l’inspecteur vétérinaire de la wilaya.

Une commission, présidée par le directeur des services agricoles a retenu la ferme pilote «Chérif Eddine» dans la zone de Sidi Abed, sur la route de Sougueur et la ferme «Si Naili», dans la commune de Rechaigua comme deux principaux sites de vente du bétail de la wilaya. Les sites secondaires représentent des marchés hebdomadaires de la wilaya qui se transformeront, au début du mois de septembre, en points de vente quotidiens pour faciliter l’acquisition des moutons par des habitants des 42 communes de la wilaya. Cette opération qui intervient en application des instructions du ministère de l’agriculture vise à établir directement un lien entre éleveurs et consommateurs pour éviter les pratiques spéculatives que connaissent habituellement les marchés de bestiaux à l’approche de l’Aïd El Adha. Les bêtes mises en vente dans ces sites seront soumises au contrôle permanent des services vétérinaires pour préserver la santé et la sécurité du citoyen. A noter que la wilaya de Tiaret compte plus de 2 millions de têtes ovines et 50.000 têtes bovines.