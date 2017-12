<span style='text-decoration: underline;'>Prévu du 8 au 11 janvier</span>:<br><span style='color:red;'>Plus d’une quarantaine d’exposants à la 2ème édition de «Recycling expo»</span>

Plus de 40 exposants prendront part à la deuxième édition du Salon international du recyclage et de traitement des déchets (Recycling expo), prévue à Oran du 8 au 11 janvier prochain au Centre des conventions «Ahmed Benahmed» d’Oran, a-t-on appris jeudi des organisateurs.

Organisée par l’agence de communication SOS Event en partenariat avec l’Agence nationale des déchets (AND), cette manifestation scientifique vise à rassembler tous les acteurs algériens et étrangers du secteur de l’industrie et de l’environnement pour discuter du recyclage et du traitement des déchets, un domaine en pleine croissance en Algérie, a-t-on souligné de même source. Plusieurs pays étrangers seront présents à cette manifestation dont la France, la Tunisie et les Etats-unis d’Amérique, de même que de nombreuses sociétés mixtes, at-on indiqué. Ce salon regroupera les professionnels du monde du recyclage et ceux désirant y investir et constituera une occasion pour profiter des expériences de pays avancés dans ce domaine pour une meilleure optimisation des déchets ménagers et industriels, une économis de la matière première et par conséquent la préservation de l’environnement.

«La tendance vers le recyclage n’est plus un choix à l’heure actuelle en Algérie, mais une nécessité qui doit être sollicitée par la population et les professionnels, car le pays a un grand retard dans ce domaine très vaste et varié et qui pourra être que rentable sur le plan financier, économique et pour la préservation des ressources naturelles et la protection de l’environnement», a-t-on souligné. Le recyclage représente un procédé de traitement des déchets et de réintroduction des matériaux qui en sont issus dans le cycle de production d’autres produits équivalents ou différents. Il permet de réduire les volumes de déchets et donc leur pollution et de préserver les ressources naturelles en réutilisant des matières déjà extraites. Le recyclage a deux conséquences écologiques majeures, la réduction du volume de déchets et donc de la pollution qu’ils causeraient dans la mesure où certains matériaux mettent des décennies, voire des siècles, pour se dégrader, a-t-on ajouté.

La composition des déchets solides produits en Algérie se caractérise par une part très significative des produits organiques avec un taux moyens de 72%. Le plastique représente 10% des déchets, le papier/carton (9.3%), le chiffon (4.14 %), les métaux (3.2%) et le verre (1.36%), selon les statistiques du ministère de l’Environnement de 2004. Pour ce qui est du plastique, plus de 2 millions de tonnes d’emballage sont produites en Algérie par 192 unités dont seules 4.000 tonnes sont récupérées (soit 0.0002%), sauf que la capacité de récupération du plastique est de 130.000 tonnes par an, a-t-on fait savoir. Plusieurs rencontres et forums sont prévus durant ce salon, dans le but de sensibiliser et encourager les citoyens et les professionnels sur l’importance du recyclage pour réduire et optimiser les déchets ménagers et industriels, a-t-on encore indiqué.