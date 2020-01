<span style='text-decoration: underline;'>Ain EL Beida (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>Plus d’une tonne de viande blanche impropre à la consommation saisie</span>

Le phénomène de la mise en vente illégale de la viande impropre à la consommation, et la mise en danger, la santé publique prend de plus en plus de l’ampleur, malgré tout le dispositif mis en place et les efforts déployés par l’Etat pour mettre terme à ce phénomène.

En effet, plus d’une tonne de viande a été saisie ces dernières 48 heures au niveau de la localité d’Ain El Beida, lors de deux opérations, une effectuée par la gendarmerie nationale et l’autre par la police.

La première opération de la mise en vente illégale de la viande blanche impropre à la consommation, a été chapeautée par les éléments de la gendarmerie nationale de l’escadron territorial de sécurité routière, qui ont mis la main sur une quantité de 795 kg qui égale près de 8 quintaux de (viande de dinde). C’est lors d’une opération de police effectuée sur le chemin de wilaya N 33, reliant la localité d’Es Sénia à celle de Ain Beida, les gendarmes ont suspecté un camion frigorifique de type Hundaï.

Une fois fouillé, la quantité de viande de dinde impropre à la consommation, a été découverte à son bord. Par ailleurs, les éléments de l’urbanisme et de protection de l’environnement, relevant du service de la voie publique, accompagnés de éléments de la Direction du commerce et de contrôle des prix DCP, ainsi que des vétérinaires, ont effectué une opération de contrôle au niveau du rond point d’Ain El Beida. Une opération qui s’inscrit dans le cadre plan de la protection de l’environnement et de la santé publique mis en place par la DGSN.

Cette opération s’est soldée par la saisie d’une quantité de viande blanche (poulet) estimée à 3 quintaux et 66 kg, impropre à la consommation. La marchandise a été saisie à bord de trois véhicules suspects fouillés. L’expertise vétérinaire, a confirmé la non conformité de la totalité de la viande blanche saisie, estimée à 1.161 kg. La marchandise a été évacuée pour être détruite, tandis que les quatre personnes qui conduisaient les véhicules, ont été arrêtées. Des enquêtes sont ouvertes.

Rappelons, que la semaine passée, 13 quintaux de viande blanche ont été saisis par les gendarmes à Hassi bounif, juste quelques heures après, d’eux quintaux de viande rouge et des abats ont été saisis au niveau de la même localité. Par ailleurs, six quintaux de poulets ont été saisis à El Kerma. Avant cela, deux quintaux saisis au niveau de la localité de Sidi Chahmi, trois autres quintaux ont été saisis par la gendarmerie nationale. Aussi, en fin de décembre dernier, au niveau de la localité de Sidi Chahmi, et 40 kg de viande hachée ont été saisis par la police à Haï El Akid. Bref !

Des tonnes et des tonnes de viandes blanches et rouges et des abats impropres à la consommation, ont été saisies par les services de sécurité ces derniers mois. Ce qui démontre que le phénomène prend de plus en plus de l’ampleur. Les quantités de viande saisies à chaque fois, démontrent aussi la non responsabilité des commerçants et l’absence totale de conscience. Plusieurs cas d’intoxication ont été enregistrés par les services de Santé en raison des viandes impropres à la consommation mises sur le marché. Signalons, que les services de sécurité mènent une guerre sans merci contre les fraudeurs qui ne prennent pas en considération la santé publique et ne pensent qu’à faire des profits.

Feriel.B